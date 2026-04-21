В Одессе сотрудники ТЦК требовали 50 тыс. долларов от мужчины с отсрочкой: девять человек задержали, была погоня и стрельба. Фото и видео

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали восьмерых военнослужащих одного из районных территориальных центров комплектования. Предварительно известно, что фигуранты, вероятно, требовали 50 тыс. долларов от мужчины.

Об этом сообщают местные медиа. По данным их источников в СБУ, 21 апреля задержаны восемь представителей Пересыпского ТЦК. На место происшествия выехало руководство Одесского ОТЦК для выяснения обстоятельств.

Источники отмечают, что задержанные могли силой посадить мужчину в машину, несмотря на то, что у него была официальная отсрочка от службы. Также ему якобы угрожали оружием и требовали 30 тысяч долларов.

Также известно, что во время задержания у представителей ТЦК обнаружили биты, кастеты и денежные средства.

По данным источников, мужчина, которого якобы пытались заставить передать деньги, ранее уже контактировал с ТЦК и сам обратился в СБУ. После этого организовали спецоперацию, во время которой произошли задержания с преследованием.

В Одесском ТЦК прокомментировали ситуацию

Позже в соцсетях Одесского ТЦК и СП подтвердили инцидент о задержании военнослужащих. По состоянию на момент публикации, продолжается выяснение всех обстоятельств с участием правоохранителей. Также добавили, что руководители учреждения сотрудничают с правоохранителями.

"По состоянию на сейчас подтвержден факт задержания военнослужащих одного из районных ТЦК и СП города Одесса представителями правоохранительных органов. Руководством Одесского областного ТЦК и СП обеспечивается полное взаимодействие с уполномоченными правоохранителями для выяснения всех деталей", – говорится в сообщении.

В ВСУ начали служебное расследование

После задержания военнослужащих групп оповещения ТЦК и СП в Одесской области в ВСУ начали служебное расследование. Кроме того, по поручению Главнокомандующего ВСУ, от исполнения обязанностей отстранили руководителей областного и районного центров комплектования.

"Решением Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины начальник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также начальник Пересыпского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки отстранены от исполнения служебных обязанностей", – сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

Начальнику Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ поручили провести отдельное служебное расследование.

