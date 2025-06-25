Киркоров в неадеквате 'украл' праздник у предательницы Анны Асти: подарил лягушку и втыкал в одну точку. Фото и видео

Состояние путиниста Филиппа Киркорова на публике снова вызвало волну тревоги среди поклонников и журналистов. Артиста засняли во время вечеринки в честь 35-летия певицы, уроженки Черкасс, Анны Асти – и кадры не на шутку встревожили сеть.

Видео дня

На видео, обнародованном российским Telegram-каналом о шоу-бизнесе, видно, как народный артист России стоит неподвижно, уставившись в одну точку, не реагирует на гостей и выглядит отстраненно. В соцсетях уже шутят о новом флешмобе #фриКиркоров – по аналогии с прежней кампанией #FreeBritney.

"Кому и зачем надо таскать в свет Филиппа Киркорова в таком состоянии? Понимаем, что певец еще ого-го и способен дать фору любому, но невооруженным глазом видно, что он не запомнит день рождения Асти. Если вообще понимает, где находится", – говорится в описании под видео.

На фоне его недавних проблем со здоровьем, пользователи заподозрили: певец до сих пор не восстановился после ожогов, полученных во время концерта в апреле, когда из-за пиротехнического оборудования загорелась его куртка.

Несмотря на свое состояние, Киркоров появился на вечеринке с экстравагантным подарком – сумкой в виде лягушки от британского бренда JW Anderson. Стоимость аксессуара на официальном сайте – 750 фунтов стерлингов (примерно 42 тысячи гривен), в России же ее перепродают за 102 тысячи рублей (более 30 тысяч гривен). К сумке певец добавил большой букет цветов. В комментариях в сети шутят: подарок выглядит так же абсурдно, как и его состояние.

Празднование, организованное Асти, состоялось в особняке на Волхонке в Москве и проходило в арабском стиле под темой "Пустынная роза". Именинница выбрала откровенный наряд с глубоким декольте и открытой спиной, а гости соревновались в эффектных образах.

В поместье прибыли и другие российские звезды, в частности композитор Игорь Крутой, который презентовал Асти пакетик с бриллиантами от бренда Mercury. Ее муж Станислав Юркин на вечеринке не появился – что лишь усилило слухи об их расставании.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сеть слили интимные фото предательницы Анны Асти и видео, которое могло уничтожить ее карьеру в РФ. Артистка отметила, что ее с мужем – россиянином-бизнесменом Станиславом Юркиным – шантажировали около полугода.

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