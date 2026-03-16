Уроженка Украины Ани Лорак, которая после начала полномасштабной войны продолжает строить карьеру в России и жалуется на свою "прошлую" жизнь в Украине, стала лауреатом российской национальной премии "Виктория". Церемония проходила в Москве, а "почетную" статуэтку предательница получила из рук путиниста Филиппа Киркорова.

Певицу, которую в Украине критикуют за сотрудничество со страной-агрессором, объявили победительницей в одной из главных номинаций – "Певица года". Об этом написала сама Лорак в своих соцсетях.

Когда Киркоров объявил ее победительницей, она не сдержала эмоций. Артистка разрыдалась прямо в зале, начала обнимать близких людей рядом и только после этого поднялась на сцену с дочкой, чтобы получить статуэтку.

Лорак поблагодарила организаторов и рассказала, что рядом с ней была ее 14-летняя дочь София, которая якобы очень волновалась во время объявления результатов. "Моя дочь София волновалась больше всех. Она так сильно сжала мою руку, когда объявили результаты голосования", – заявила предательница.

Впоследствии София оказалась на сцене вместе с матерью и Филиппом Киркоровым, который является ее крестным отцом. Во время этого момента 14-летняя девушка также не сдержала слез и расплакалась.

"Ребенок плачет. Переволновалась", – прокомментировала Лорак, обнимая дочь перед присутствующими в зале.

