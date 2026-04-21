Дуа Липа сделала щедрое пожертвование для Украины и произвела фурор в сети: что передала суперзвезда

Британская певица Дуа Липа сделала впечатляющее пожертвование в поддержку Украины во время полномасштабной войны, которую начала Россия. 30-летняя звезда присоединилась к сбору средств и приобрела автомобиль для Первого отдельного медицинского батальона.

Эта информация стала для украинцев настоящим шоком, поэтому некоторым даже было трудно поверить в её правдивость. Однако, когда представители подразделения подтвердили эту новость на официальной странице в Instagram, все сомнения развеялись.

"Вероятность того, что Дуа Липа поможет со сбором средств на автомобиль для нашего подразделения не будет велика... Но она никогда и не нулевая", – говорится в публикации.

Платформа Service95, которую основала Дуа Липа, провела благотворительную вечеринку в Лондоне в поддержку Украины. Все собранные деньги были переданы организации Driving Ukraine, которая с первых дней большой войны доставляет автомобили украинским военнослужащим.

Щедрое пожертвование звезды вызвало настоящий фурор в сети. На платформе Threads украинцы поблагодарили певицу за позицию и отметили, что в знак благодарности прослушают ее композиции на официальных платформах:

"Дуа Липа хорошо отличается своей осведомленностью и интересом к мировым проблемам – читательский клуб, разговоры с интеллектуалами на собственном канале, гуманитарные инициативы".

"Пойду послушаю ее песни на Spotify, немножко отблагодарю за это".

"Вот она – настоящий лидер мнений".

"Наша казачка".

"Не зря она моя любимица, давно слушаю".

"Вот это уважение".

