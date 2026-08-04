Каменских теперь актриса фильма ужасов: скандальная певица появилась в "страшном" образе и разозлила украинцев циничным поступком

Скандальная украинская певица Настя Каменских сообщила, что решила попробовать себя в новой сфере деятельности. Она снимается в фильме ужасов.

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Артистка пока не раскрыла никаких подробностей о будущей картине, лишь показала в своем Instagram "страшный" образ, в котором, вероятно, зрители увидят ее на экранах. Стоит отметить, что эту новость певица сообщила на русском языке, чем не на шутку разозлила украинцев.

"Всем привет, меня зовут Настя Каменских, и я снимаюсь в новом хорроре с очень талантливыми актерами, которых вы все знаете. Я, к огромному сожалению, не могу рассказать больше, но ждите премьеру осенью 2026 года", – сказала исполнительница.

Настя Каменских предстала перед камерой в платье-рубашке, покрытом черными пятнами по всей длине. Натуральные волосы артистки были спрятаны под париком, а благодаря макияжу ее лицо удалось сделать заметно бледным.

Некоторые подписчики Каменских были приятно удивлены тем, что она стала актрисой фильма ужасов, однако большинство комментариев под соответствующим постом все же полны критики. Украинцев возмутило то, что певица цинично игнорирует контекст большой войны и общается на языке страны-агрессора. Более того, некоторые даже предположили, что "известными актерами", о которых она говорила, могут быть россияне.

"Уже и она забыла украинский язык. У артистов амнезия?"

"Наверное, с известными россиянами, потому что все к этому и шло".

"Бабло побеждает зло! Когда "чумачечая" натура становится твоим истинным лицом".

"Ой-ой, кацапская челюсть прорезалась?"

Предыдущие скандалы с певицей

Настя Каменских далеко не впервые попадает в немилость украинцев из-за своей позиции по языковому вопросу. Летом прошлого года артистка дала концерт в США, где не просто исполнила свои треки на русском, но и прямо со сцены заявила: "Неважно, какого цвета у тебя кожа... Неважно, на каком языке мы разговариваем! Есть один язык, который понимают все. Вы знаете, что это? Это любовь! Какое самое главное чувство в мире? Любовь. Правда, Майами?"

Позиция "какая разница" разрушила репутацию певицы в глазах сограждан, а также ударила по карьере. Бренд ювелирных украшений "Золотой Век" разорвал с ней сотрудничество. Однако это не заставило Каменских отказаться от русского. Наоборот, она начала публиковать контент на языке страны-агрессора в своих соцсетях, в то время как украинский почти полностью отодвинула на второй план. Такой циничный поступок разочаровал даже ее самых преданных поклонников.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Потап и Каменских назвали абсурдное условие, при котором "изволят" вернуться в Украину, и посмеялись над болезненной для киевлян темой.

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