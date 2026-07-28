Потап и Каменских назвали абсурдное условие, при котором "изволят" вернуться в Украину, и поиздевались над болезненной для киевлян темой

Потап и Настя Каменских, которые после начала полномасштабной войны живут за границей и все реже появляются в Украине, во время выступления на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале (Латвия) назвали условие, при котором якобы готовы вернуться в Киев с концертом. Правда, их "шутку" украинцы восприняли не как остроумие, а как откровенное издевательство над темой, которая лишь недавно стала болезненной для жителей столицы.

Видео дня

Видео опубликовали в TikTok. После выступления дуэт пообщался с украинскими журналистами на украинском языке. В то же время на самом фестивале и между собой артисты говорили по-русски. На вопрос, когда они вернутся и дадут концерт в Киеве, Потап ответил неоднозначно.

"Мы вернемся в Киев, когда там будет метро по 8 гривен", – заявил рэпер.

Настя Каменских сразу поддержала мужа: "И устроим тур по станциям метро".

Потап решил развить тему и добавил, что у него есть еще одна "гениальная" идея: "У нас есть идея – устроить выступление Потапа и Насти на "Олимпийском". Все билеты будут по 8 гривен".

Казалось бы, обычная шутка. Но проблема в том, что для киевлян тема стоимости проезда сейчас совсем не шуточная. Дело в том, что совсем недавно в Киеве официально повысили тарифы на общественный транспорт. С 15 июля разовая поездка в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере стоит уже 30 гривен.

Прежний тариф в 8 гривен действовал с 2018 года, а повышение в мэрии объяснили ростом расходов на электроэнергию, топливо, зарплаты сотрудников и содержание транспортной инфраструктуры.

Поэтому фраза о "метро по 8 гривен" была воспринята как явный намек на то, что дует не собирается возвращаться в Украину вообще. Ведь возвращение старого тарифа – нереалистичная идея.

Именно поэтому в комментариях к видео украинцы не скрывали своего возмущения:

"Вот вам и положительная сторона повышения стоимости проезда в метро до 30 гривен".

"Издеваются над Украиной, как могут".

"Интересно, сколько стоит метро в той стране, где они сейчас находятся?"

"Неожиданно от них такое отношение к украинцам",

"Полное разочарование. Так насмехаться над Украиной".

"Сначала надо спросить, кто их там ждет".

"И это типа смешно?"

"К ним не пойдут на концерт даже за 8 гривен".

"Вы что, не поняли? Они над нами смеются. Когда будет метро по 8 гривен – то есть никогда. Это же отсылка к скумбрии по 8 гривен".

Ранее OBOZ.UA писал, что Потап и Настя попытались пошутить над Галкиным в Юрмале, но опозорились. Пугачева без слов дала понять, что шутка не удалась.

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