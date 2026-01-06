Настя Каменских взялась за старое: новый циничный поступок певицы "отпугнул" даже ее преданных фанатов
Скандальная певица Настя Каменских начала все активнее общаться на испанском и русском в Instagram, почти полностью вытеснив украинский из своего публичного пространства. Это вызвало резкую реакцию части ее украинской аудитории.
Последние публикации и сториз артистки стали очередным поводом для обсуждений. Подписчики отмечают: Каменских фактически игнорирует украинский язык, одновременно демонстрируя ориентацию на русскоязычную аудиторию. В комментариях появляется все больше сообщений об отписках и разочаровании.
В частности, последнее сообщение певицы о начале недели голодовки сначала было опубликовано на испанском языке, а впоследствии продублировано только на русском. Украинской версии публикации не появилось.
Подобная ситуация и с InstaStories: первая сториз на момент написания материала была на испанском и имела украинский перевод, однако все последующие дублировались исключительно на русском языке.
Такие действия Каменских вызвали возмущение среди украинских пользователей, которые еще оставались подписанными на ее страницу. В комментариях люди прямо заявляют о своем решении отписаться. Среди реакций можно увидеть такие сообщения:
- "Русский и испанский? Я так понимаю, в Украине не ждать, ну и супер!"
- "Ну что ж. Теперь со спокойным сердцем можно отписаться!"
- "Перезагрузка уже произошла, как вульгарно вы снова зазвучали на русском. Отписываюсь".
- "А почему на москальском?"
- "Да, ума не хватает! Возможно, голодовкой вернет. Отписываюсь!"
Стоит отметить, что около недели назад певица уже публично объясняла свою позицию. Тогда Настя Каменских заявила, что отказывается от украинского языка в части контента ради реализации давней мечты – стать "международной артисткой".
По ее словам, испанский язык является важной составляющей этого пути, и теперь она не намерена подстраиваться под ожидания других. При этом само обращение она записала на украинском, но добавила к нему русские субтитры, что снова вызвало негативную реакцию в сети.
Как писал OBOZ.UA, ранее Каменских также нарвалась на критику, когда опубликовала новогоднее сообщение на английском языке, а впоследствии продублировала его на русском. Тогда пользователи отмечали, что им неприемлемо видеть язык страны-агрессора на странице украинской певицы.
