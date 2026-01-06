Настя Каменских взялась за старое: новый циничный поступок певицы 'отпугнул' даже ее преданных фанатов

Скандальная певица Настя Каменских начала все активнее общаться на испанском и русском в Instagram, почти полностью вытеснив украинский из своего публичного пространства. Это вызвало резкую реакцию части ее украинской аудитории.

Последние публикации и сториз артистки стали очередным поводом для обсуждений. Подписчики отмечают: Каменских фактически игнорирует украинский язык, одновременно демонстрируя ориентацию на русскоязычную аудиторию. В комментариях появляется все больше сообщений об отписках и разочаровании.

В частности, последнее сообщение певицы о начале недели голодовки сначала было опубликовано на испанском языке, а впоследствии продублировано только на русском. Украинской версии публикации не появилось.

Подобная ситуация и с InstaStories: первая сториз на момент написания материала была на испанском и имела украинский перевод, однако все последующие дублировались исключительно на русском языке.

Такие действия Каменских вызвали возмущение среди украинских пользователей, которые еще оставались подписанными на ее страницу. В комментариях люди прямо заявляют о своем решении отписаться. Среди реакций можно увидеть такие сообщения:

"Русский и испанский? Я так понимаю, в Украине не ждать, ну и супер!"

"Ну что ж. Теперь со спокойным сердцем можно отписаться!"

"Перезагрузка уже произошла, как вульгарно вы снова зазвучали на русском. Отписываюсь".

"А почему на москальском?"

"Да, ума не хватает! Возможно, голодовкой вернет. Отписываюсь!"

Стоит отметить, что около недели назад певица уже публично объясняла свою позицию. Тогда Настя Каменских заявила, что отказывается от украинского языка в части контента ради реализации давней мечты – стать "международной артисткой".

По ее словам, испанский язык является важной составляющей этого пути, и теперь она не намерена подстраиваться под ожидания других. При этом само обращение она записала на украинском, но добавила к нему русские субтитры, что снова вызвало негативную реакцию в сети.

Как писал OBOZ.UA, ранее Каменских также нарвалась на критику, когда опубликовала новогоднее сообщение на английском языке, а впоследствии продублировала его на русском. Тогда пользователи отмечали, что им неприемлемо видеть язык страны-агрессора на странице украинской певицы.

