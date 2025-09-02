Каменских дала первый комментарий после скандала с русским языком и расторжения контракта с ювелирным брендом

Украинская певица Настя Каменских впервые прокомментировала решение бренда ювелирных украшений "Золотой Век" разорвать с ней контракт из-за исполнения русскоязычных песен в США. В команде артистки заявили, что она абсолютно согласна с позицией компании и благодарна за сотрудничество.

Видео дня

Отмечается, что отныне исполнительница сосредоточится на новых проектах, в частности, создании испаноязычного музыкального альбома. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Насти Каменских.

"Бренд "Золотой Век" – сильная, ответственная, профессиональная украинская компания, один из лидеров рынка. Решение компании певица полностью поддерживает и искренне благодарна за сотрудничество с брендом, которое было для нее наполнено искренностью и смыслом. Вопросы сотрудничества решены. Пришло время идти к новым проектам и свершениям собственным путем", – говорится в сообщении.

Кроме того, в команде певицы вспомнили и ее благотворительные поступки. В пресс-релизе указано, что с первых дней полномасштабной войны Каменских посещала госпитали, оказывала гуманитарную помощь, а также последовательно привлекает внимание мирового сообщества к войне в Украине.

Почему Каменских попала в скандал

В конце лета в сети появились кадры с концерта Насти Каменских в Соединенных Штатах Америки, где она развлекала публику русскоязычными песнями. Со сцены прозвучали композиции артистки "Красное вино", "Это моя ночь" и другие. Что интересно, она перевела оба трека на украинский, однако за рубежом предпочла оригиналы.

Такая деятельность певицы сильно разозлила пользователей сети, а еще большее возмущение вызвала речь, с которой она обратилась к публике. Во время выступления Каменских произнесла: "Неважно, какого цвета у тебя кожа... Неважно, на каком языке мы разговариваем! Есть один язык, который понимают все. Вы знаете, что это? Это любовь! Какое самое главное чувство в мире – любовь. Правда, Майами?"

Подобная риторика напомнила украинцам позицию запроданки Ани Лорак. Дело в том, что предательница всегда старалась избегать четкого ответа на вопрос о войне России против Украины. Свое молчание она объясняла желанием "нести любовь".

Кстати, когда на сайте Каменских появился официальный комментарий относительно скандала, на связь в своем Instagram вышла и сама артистка. Она снова заговорила, что любовь – самое прекрасное чувство, однако на этот раз на украинском и английском.

"Любовь – прекрасна. Я искренне верю, что именно из любви рождается все лучшее в этом мире. Именно поэтому мои убеждения всегда о любви. Ведь это сила добра", – написала артистка.

Последствия позиции "какая разница" для Каменских

Концерт с русскоязычными песнями не прошел для исполнительницы бесследно. После шквала критики от украинцев из соцсетей "Золотого Века" исчезли любые упоминания о Каменских, которая была амбассадором бренда с 2021 года. Позже компания обнародовала официальное заявление о прекращении сотрудничества с певицей.

"Уважаемые клиенты! Опираясь на ценности и принципы компании "Золотой Век", мы приняли решение досрочно завершить рекламную кампанию с певицей NK (Настей Каменских), которая была лицом бренда с 2021 года. Мы открываем новую страницу в коммуникации с клиентами и наша команда уже работает над новой креативной концепцией. Мы готовим идеи, которые сочетают эмоции, чувства и вдохновение, чтобы наши клиенты почувствовали "Золотой Век" по-новому, – говорится в заявлении.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Анна Алхим набросилась на хейтеров Каменских после языкового скандала.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!