'Тупое стадо': Анна Алхим набросилась на хейтеров Каменских после языкового скандала

Скандальная блогер Анна Алхим стала на защиту певицы Насти Каменских, которая нарвалась на волну критики от украинцев из-за исполнения русскоязычных песен за рубежом. Интернет-деятельница довольно резко обратилась к людям, которые осудили артистку за позицию "какая разница", и публично назвала их "тупым стадом".

Видео дня

Она обнародовала фрагмент со скандального концерта исполнительницы и подчеркнула, что абсолютно ее поддерживает. Об этом блогер заявила в своих Instagram-stories.

"Как вы за*бали! Настя Каменских, я за тебя, ты молодец! За*бали делать свои нарезки, вы глубже покопайтесь, там есть что нарезать, до*бались к людям. Тупое стадо. И да, неважно, на каком языке", – написала Алхим.

Почему Каменских нарвалась на хейт

Недавно Настя Каменских выступила перед поклонниками в Майами, США, со своими русскоязычными хитами. Со сцены прозвучали старые треки артистки "Красное вино" и "Это моя ночь", хотя она выпускала версии обеих музыкальных работ на украинском. Решение Каменских спеть на языке страны-агрессора сильно разозлило пользователей сети, а еще больше негатива спровоцировало ее возмутительное обращение к публике.

"Неважно, какого цвета у тебя кожа... Неважно, на каком языке мы разговариваем! Есть один язык, который понимают все. Вы знаете, что это? Это любовь! Какое самое главное чувство в мире – любовь. Правда, Майами?", – выдала исполнительница.

Эти слова напомнили украинцам риторику предательницы Ани Лорак, которая всеми силами пыталась избегать прямого ответа на вопросы о войне России против Украины. Запроданка объясняла молчание тем, что "не хочет быть использованной", и намекала, что ее миссия – нести любовь.

Однако Настя Каменских уже успела поплатиться за такую позицию. Бренд ювелирных украшений "Золотой Век" сначала убрал из соцсетей все упоминания об артистке, а позже официально заявил, что досрочно разорвал с ней рекламную кампанию.

Скандалы с Анной Алхим

Стоит заметить, что решение блогера поддержать певицу в этой ситуации совсем не кажется странным. Она неоднократно оказывалась в эпицентре языковых скандалов, а один из недавних произошел на праздновании крещения детей Стаси Макеевой. Анна Алхим недовольно отреагировала на просьбу ведущего спеть любую песню на украинском. Такое поведение интернет-деятельницы возмутило сеть и многих инфлюенсеров.

Елена Мандзюк вспомнила, что Алхим в свое время называла украинцев "терпилами", а российского диктатора Владимира Путина "самым влиятельным политиком" на планете. Между блогерами разгорелся публичный сандал, в котором они якобы поставили точку, сев за "стол переговоров" во время интервью Рамине Эсхакзай.

Публичная деятельность Анны Алхим привлекла и внимание народного депутата Украины Натальи Пипы. Она обращалась в СБУ и Нацполицию с просьбой дать правовую оценку деятельности блогера. В результате против Алхим было открыто как минимум три уголовных производства по статьям 111(государственная измена), 161(нарушение равноправия граждан) и 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Алхим сравнила себя с аферисткой и признала, что коварно солгала украинцам, как Арестович.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!