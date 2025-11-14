Певица-предательница Лолита Милявская, которой сегодня, 14 ноября, исполнилось 62 года, всегда лелеяла надежды стать "звездой" российской эстрады после выезда из Украины, однако жизнь сложилась кардинально иначе. Несмотря на все дифирамбы верхушке Кремля, исполнительницу неоднократно поднимали на смех в РФ и даже пытались "выгнать" со сцены.

Россияне припоминали предательнице ее украинское происхождение, поэтому даже малейшие ошибки могли становиться поводом для кенселинга. OBOZ.UA расскажет, как жизнь "побила" исполнительницу после побега в страну-агрессора.

"Голая вечеринка"

Серьезное "черное пятно" на репутации Лолиты Милявской поставило участие в скандальной "голой вечеринке" российской блогерши Анастасии Ивлеевой. Следуя установленному дресс-коду, предательница появилась на мероприятии в полупрозрачном белом комбинезоне, на который надела черный кружевной пояс для чулок. Тогда певица отличилась и своим неадекватным поведением, ведь лазила по полу на четвереньках.

Такая выходка Милявской совсем не понравилась россиянам. Они начали массово сдавать билеты на концерты запроданки, а организаторы мероприятий отказывались иметь с ней дело. Исполнительница попыталась улучшить свое положение, поэтому заявила: планирует восстановить храм в оккупированном Донбассе, который обозвала "новой территорией России". Но это ей совсем не помогло. Активисты продолжали срывать выступления Милявской, а также добились отмены ее концерта в городе Раменское.

В начале этого года стало известно, что артистку выгнали из музыкального шоу на российском телевидении "Суперстар", где она исполняла роль ведущей. Иронично, что Лолиту Милявскую заменили на другую предательницу Украины – Наташу Королеву.

Неудачи на сцене

И все же время от времени запроданка дает концерты в стране-агрессоре, но они не проходят без неприятностей. В 2024 году во время выступления она выбила себе зуб микрофоном.

"Это профессиональная травма, через это проходят абсолютно все, потому что ты варьируешь подачи микрофона, и зуб периодически трескается, трескается, в какой-то момент вылетает. Ну, сейчас уже зуб практически на месте", – говорила певица.

Уже в этом году Лолита Милявская опозорилась во время выступления на федеральном канале "Россия 1". Она совсем не была довольна своим исполнением трека "Раневская", поэтому когда сошла со сцены сказала: "Я спела фальшиво, бл*дь, ужасно". Но тогда пропагандисты не разделили волнений артистки и назвали ее перформанс "трогательным".

Хейт из-за национальности

Тот факт, что Лолита Милявская родилась в Украине, не дает покоя некоторым российским топ-чиновникам. Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ Виталий Бородин призвал "отменить" певицу в стране-агрессоре.

"Лолита в Москве с одной песней выступила на "ВТБ-Арене". Впереди ее сольные концерты в Москве и Красногорске. Я так понимаю граждане Украины в нашей стране рулят. Ревва получил российское гражданство, Лолита на "ВТБ-Арене" выступает, на этот раз не ползает и не голая", – написал пропагандист.

Затем Бородин выдал бред о том, что певица якобы осуждает полномасштабную войну и каким-то образом "дружит" с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако подобные заявления являются максимально абсурдными, ведь она никогда не высказывалась против кровавой политики Кремля, более того, выдала, что не имела украинского гражданства. А вот насчет "общения" с Зеленским Бородин, похоже, перепутал Милявскую с Артуром Пирожковым. Именно его "вырезали" из всех новогодних программ в России, где он снялся заранее, из-за обвинений в "дружбе" с президентом Украины.

К тому же Лолита Милявская насмехалась над санкциями, которые были введены против нее СНБО. Она позорно пошутила, что "хотела заняться интимом", но, когда увидела перечень запретов, у нее "пропала эрекция". Позже предательница хотела найти себе кавалера в приложении для знакомств Tinder, но столкнулась с суровыми реалиями жизни. Оказалось, что приложение не работает в РФ. Своим "партнером" она хотела сделать медиамагната Руперта Мердока.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что предательница Лолита хотела блеснуть знанием украинского языка, но ляпнула глупость о суржике.

