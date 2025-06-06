'Граждане Украины в нашей стране рулят': российский топ-чиновник 'выгнал' предательницу Лолиту со сцены из-за неожиданной причины

Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией России Виталий Бородин призвал окончательно "отменить" певицу-предательницу Лолиту Милявскую в стране-агрессоре. Пропагандист откровенно возмутился, что уроженка Украины продолжает давать концерты в РФ, более того, исполняет треки артистов из реестра "иностранных агентов".

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Раскритиковать запроданку российский топ-чиновник решил в своем Telegram-канале. Он даже вспомнил давнее интервью Милявской, где она негативно высказалась о гражданах страны-агрессора, а также выдал, что певица якобы поддерживает "киевский режим".

"Лолита в Москве с одной песней выступила на "ВТБ-Арене". Впереди ее сольные концерты 6 июня в Москве и 13 июня в Красногорске. Я так понимаю граждане Украины в нашей стране рулят. Ревва получил российское гражданство, Лолита на "ВТБ-Арене" выступает, на этот раз не ползает и не голая", – написал пропагандист.

Позже Виталий Бородин обнародовал запись из архивного интервью Лолиты Милявской на украинском телевидении. Там она рассказывала, что родилась в Мукачево Закарпатской области, а россиян называет "москалями".

"Заклятые враги. А что москали? Их надо потреблять, что я и делаю", – иронично сказала предательница на украинском языке.

На этом Бородин не остановился, и даже приписал Милявской поддержку Украины. Он выдал, что предательница якобы осуждает полномасштабную войну и каким-то образом "дружит" с Владимиром Зеленским. Однако такие заявления не соответствуют действительности, ведь артистка не высказывалась против кровавой деятельности Кремля, более того, говорила что никогда не имела украинского гражданства. А вот относительно "дружбы" с президентом Украины, вероятно, чиновник перепутал Милявскую с Александром Реввой, более известным под сценическим псевдонимом Артур Пирожков. Дело в том, что артиста "вырезали" из всех новогодних программ в России, где он снялся заранее, из-за обвинений в "дружбе" с Зеленским.

Чтобы окончательно завершить негативную характеристику Лолиты Милявской, Виталий Бородин отметил, что во время выступлений артистка пела треки Моргенштерна, который признан "иноагентом" и Аллы Пугачевой, которая осуждает войну.

"Обратите внимание, артистка украинского происхождения поет песни людей, которые идут вопреки нашему государству. Мне кажется, пришло время создать петицию, чтобы ее убрать с нашей сцены. Чтобы ей вообще не давали выступать в России", – отметил путинист.

Стоит отметить, что Милявскую не впервые хотят "отменить" в РФ. После того, как запроданка появилась на позорной "голой вечеринке" блогера Насти Ивлеевой в полупрозрачном белом костюме, россияне начали массово сдавать билеты на ее концерты.

Вскоре исполнительницу даже выгнали из шоу "Суперстар" на ТВ России, где она была ведущей. Милявскую заменили на другую предательницу – Наташу Королеву.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Лолита послала на три буквы россиян, которые написали на нее "донос".

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