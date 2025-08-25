УкраїнськаУКР
Певица-предательница Украины Лолита Милявская, известная своей поддержкой Кремля, на этот раз оказалась в центре не медийного триумфа, а настоящей сценической катастрофы. Во время выступления на федеральном канале "Россия 1" артистка исполняла песню "Раневская" под рояль, но решила, что певческий дебют получился ужасным.

"Я спела фальшиво, бл*дь, ужасно", – призналась она со слезами на глазах, самостоятельно поставив точку на собственном рейтинге. Видео с ее комментарием разлетелось по сети.

Несмотря на то что зал поднялся и аплодировал стоя, а ее напарник пытался успокоить артистку: "Ничего страшного. Ты заслужила эти аплодисменты", – Лолита не собиралась слушать никого.

В то же время российские пропагандистские медиа поспешили описать выступление как "трогательное", а многочисленные комментаторы в соцсетях щедро хвалили артистку за "несравненный талант", и, похоже, полностью пропустили момент, что сама Лолита считает свое пение фальшивым.

Медийщик Олег Пилягин даже добавил, что Лолита стала "первым артистом за три дня концертов, который смог поднять весь зал и сорвать овации" – очевидно, проигнорировав тот факт, что артистка уходила со сцены в слезах и взволнованно повторяла собственные ошибки.

Заметим, что не так давно Лолита снова взялась за старое и оконфузилась очередным "голым" образом на концерте в Москве. Артистку обвинили в безвкусице, эпатаже "на грани маразма" и напомнили о скандальном прошлом.

Ранее OBOZ.UA писал, что российский топ-чиновник "выгнал" предательницу Лолиту со сцены по неожиданной причине. Пропагандист откровенно возмутился, что уроженка Украины продолжает давать концерты в РФ, более того, исполняет треки артистов из реестра "иностранных агентов".

