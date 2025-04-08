Как выглядят жены самых богатых мужчин в мире и кем они были до брака. Фото

В мире больших денег, мощного влияния и технологических прорывов за каждым известным миллиардером часто стоит не менее интересная женщина. Их истории поражают: от педиатра, помогавшей строить Facebook, до известной пианистки, чья любовь родилась из музыки, и загадочной эмигрантки из Китая, чей путь к роскоши был окутан тайной.

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Жены самых богатых мужчин мира – это не только спутницы жизни, но и личности с собственными достижениями, карьерой и мировоззрением. Они часто остаются в тени, однако их жизненный путь заслуживает не меньшего внимания, чем достижения их знаменитых мужчин. OBOZ.UA расскажет, кем были эти женщины до брака, чем занимались, как познакомились с миллиардерами и как выглядят сегодня.

Джефф Безос и Лорен Санчес

Лорен Венди Санчес – американская журналистка, телеведущая, актриса, продюсер и предпринимательница. Сейчас она – невеста Джеффа Безоса, одного из самых богатых мужчин планеты. Их свадьба должна состояться уже этим летом в Италии. Мероприятие состоится в сердце Венеции, ежегодно привлекающем около 20 миллионов туристов.

Санчес еще с 1990-х активно работала в медиа и на телевидении. Она прославилась благодаря своей харизме, медийности и многочисленным появлениям в популярных ток-шоу. В 2010 году вошла в список "50 самых красивых людей" по версии журнала People.

В 2001 году родила сына Никко от отношений с футболистом Тони Гонсалесом. Впоследствии вышла замуж за Патрика Уайтселла – агента по талантам, с которым воспитывала еще двоих детей. После развода в 2018 году Лорен начала встречаться с Джеффом Безосом.

Марк Цукерберг и Присцила Чан

Присцила Чан – американская педиатр, филантроп и жена основателя Facebook Марка Цукерберга. Их история началась еще в студенческие годы в Гарварде.

Чан родилась 24 февраля 1985 года в Массачусетсе в семье бежавших из Вьетнама этнических китайцев. Она стала первой в своей семье, окончившей колледж. Получила степень бакалавра биологии в Гарвардском университете, а затем – медицинское образование по педиатрии.

Присцила верила в идею создания Facebook еще на этапе, когда соцсеть только начинала свой путь. Пара вышла замуж в 2012 году, и сейчас вместе воспитывает двух дочерей, активно занимаясь благотворительностью.

За более чем 12 лет брака пара так и не потеряла тот огонек, который подогревает их отношения. В подтверждение этих слов, Марк Цукерберг в прошлом году поздравил жену с годовщиной бракосочетания дорогим подарком – он установил впечатляющую скульптуру избранницы, высота которой достигает более двух метров.

Бернар Арно и Элен Мерсье

Один из самых влиятельных людей мира моды – глава LVMH Бернар Арно – женат на канадской пианистке Элен Мерсье. Она имеет поразительную музыкальную карьеру и не покидает сцену даже после брака.

Мерсье изучала музыку в Канаде, Австрии, США и Франции, выступала с известнейшими оркестрами мира, включая Израильский филармонический, Филармонию Монте-Карло и BBC Philharmonic. Познакомилась с Арно в 1990 году. Ее поразила его любовь к музыке, а именно его игра на фортепиано. Они поженились в 1991 году и у них трое сыновей.

Ларри Эллисон и Джолин Чжу

Миллиардер Ларри Эллисон, соучредитель Oracle, вероятно, женился в пятый раз – на этот раз на Джолин Чжу, загадочной женщине китайского происхождения, о которой почти ничего не было известно до недавних публикаций в медиа.

Чжу приехала в США в 2010 году, чтобы получить образование в Мичиганском университете, а после окончания поселилась в Калифорнии, рядом со штаб-квартирой Oracle. Ее неоднократно видели на мероприятиях рядом с Эллисоном, в том числе на теннисном турнире BNP Paribas Open.

Их брак был фактически подтвержден только в 2024 году, когда Джолин назвали "женой Эллисона" в заявлении Champions Circle – фонда поддержки студенческого спорта Мичиганского университета. Супруги зарегистрированы по общему адресу во Флориде – в огромном имении на 33 спальни.

Ранее OBOZ.UA писал, что экс-жена Билла Гейтса вспомнила, как сообщила миллиардеру о разводе после 27 лет брака. По словам филантропки, во время их общего отпуска она сказала предпринимателю, что хочет жить отдельно, а потом ушла от него.

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