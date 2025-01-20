Богачи стали еще состоятельнее: стало известно, сколько заработали мировые миллиардеры за 2024 год

В 2024 году состояние мировых миллиардеров выросло на $2 трлн, а их количество достигло 2769 человек. Самым богатым до сих пор остается Илон Маск с капиталом более $400 млрд.

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Об этом говорится в ежегодном докладе объединения благотворительных организаций Oxfam. Темпы прироста богатства оказались втрое быстрее, чем в 2023 году, и составляли $5,7 млрд в день. На январь 2025 года первую пятерку самых богатых людей мира возглавляют:

Илон Маск – $400 млрд;

– $400 млрд; Джефф Безос – $238,5 млрд;

– $238,5 млрд; Ларри Эллисон – $213,7 млрд;

– $213,7 млрд; Марк Цукерберг – $202,4 млрд;

– $202,4 млрд; Бернар Арно – $167,2 млрд.

Успехи крупных технологических компаний, таких как Tesla, Meta и Oracle стали ключевыми факторами роста состояния миллиардеров. В 2024 году 500 самых богатых людей мира накопили вместе рекордные $10 трлн, сообщает Bloomberg. Согласно отчету Oxfam, большинство богатств миллиардеров не являются результатом трудового взноса.

60% состояния формируются через наследство, связи или монопольную власть;

формируются через наследство, связи или монопольную власть; впервые за время наблюдений большинство миллиардеров получили свое состояние из-за наследства, а не самостоятельно;

молодые миллиардеры (в возрасте до 30 лет) в 2024 году стали богатыми исключительно благодаря наследию.

Богатство миллиардеров продолжает расти благодаря успехам на фондовых рынках, повышению стоимости акций и недвижимости. Особенно выделяются американские технологические компании, акции которых подняли состояние таких людей, как Маск, Безос и основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин. По информации Oxfam, рост состояния миллиардеров происходит на фоне того, что около 3,6 млрд человек живут за чертой бедности ($6,85 в день).

каждая десятая женщина в мире живет в условиях крайней бедности (менее $2,15 в день);

живет в условиях крайней бедности (менее $2,15 в день); количество людей, живущих за чертой бедности, почти не уменьшилось с 1990 года, несмотря на экономический рост.

Oxfam предупреждает, что такие темпы роста неравенства могут привести к появлению пяти триллионов уже в ближайшее десятилетие, что еще больше подчеркнет дисбаланс в распределении богатства. Эксперты отмечают, что глобальная экономическая система способствует неравенству, создавая условия для накопления богатства небольшой группой людей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, крупные американские компании и другие спонсоры пожертвовали на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа около 200 млн. долларов. Это беспрецедентный случай, потому что эта сумма пожертвований стала самой большой в истории.

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