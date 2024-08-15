В честь 12-ой годовщины брака: Марк Цукерберг установил гигантскую скульптуру своей жены

Американский программист, известный созданием социальной сети Facebook, Марк Цукерберг оригинально поздравил свою жену Присциллу Чан с 12-летием брака. 40-летний предприниматель установил впечатляющую скульптуру избранницы, высота которой достигает более двух метров.

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Фотографиями экстравагантного подарка бизнесмен поделился в своем Instagram. Над созданием статуи работал известный художник Дэниел Аршам.

По словам Марка Цукерберга, установление величественного сооружения в честь его 39-летней супруги должно стать "возвращением римской традиции изготовления скульптур любимых женщин". Воплощая оригинальную идею в жизнь, программист предпочел яркую окраску изваянного тела избранницы, гармонично сочетавшуюся с фактурной серебристой накидкой, напоминающей крылья.

На обнародованных в соцсетях фото, Присцилла Чан стоит рядом со своей гигантской копией в обыденном образе, держа в руках бирюзовую чашку, оттенок которой совпадает с основным цветом статуи. Она оставила под публикацией краткий комментарий: "Чем больше меня, тем лучше?"

Большинство подписчиков Марка Цукерберга были приятно удивлены таким экстравагантным подарком, который предприниматель сделал своей жене, отмечая, что, по их мнению, именно так выглядит любовь.

Ранее OBOZ.UA писал, что Марк Цукерберг со стильной бородой вызвал бурную реакцию в сети.

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