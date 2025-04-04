Это был страшный разговор: экс-жена Билла Гейтса вспомнила, как сообщила миллиардеру о разводе после 27 лет брака

Предпринимательница и бывшая супруга соучредителя Microsoft Билла Гейтса – Мелинда Френч Гейтс – раскрыла, как решилась сообщить миллиардеру о своем решении поставить точку в 27-летнем браке. По словам филантропки, во время их общего отпуска она сказала предпринимателю, что хочет жить отдельно, а потом ушла от него.

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Об этом она рассказала в собственной книге "Следующий день", пишет People. Мелинда Френч Гейтс отметила, что приняла такое решение после того, как узнала о неверности экс-избранника и его связях с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

"Как бы драматически это ни звучало, в тот момент я поняла, что мне придется принять решение и что я должна сделать это сама", – сказала предприниматель.

Она вспомнила, что в 2020 году отправилась с Биллом Гейтсом на общий отдых в Нью-Мексико. Сначала филантроп планировала уехать в отпуск сама, однако в конце концов изменила планы. Бывшие супруги пытались вести себя как обычно, однако в последнюю ночь Мелинда Гейтс решила поставить точку в браке.

"Это был один из самых страшных разговоров, которые я когда-либо имела", – описала ту коммуникацию женщина.

Мелинда Френч Гейтс вспомнила, что в тот момент соучредитель Microsoft был сильно расстроен, однако с пониманием и уважением отнесся к решению супруги. В течение непродолжительного периода они жили и работали вместе, однако это вызвало сильный дискомфорт. Поэтому предприниматель окончательно решила расстаться в 2021 году.

Мелинда Френч Гейтс отметила, что процесс развода с миллиардером был действительно изнурительным. Тогда у филантропки даже возникали панические атаки. Стоит отметить, что разрыв супругов поставил вопрос о распределении четвертого по размеру достатка в мире, которое оценивается почти в 130 млрд долларов.

Напомним, что Билл Гейтс и Мелинда Френч поженились в 1994 году. Однако узаконивание брака не заставило предпринимателя стать образцовым семьянином. Он неоднократно пытался завести служебные романы с сотрудницами, а также участвовал в непристойных шоу Джеффри Эпштейна, которого обвинили в секс-торговле несовершеннолетними и повесили в тюрьме во время следствия.

Мелинда Френч Гейтс никогда не одобряла связи бывшего избранника с преступником, однако предприниматель заявлял, что встречался с ним только для обсуждения вопросов благотворительности. Позже он признал общение с Эпштейном ошибкой.

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