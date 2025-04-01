Мэр Венеции открыл занавес свадьбы самого богатого человека в мире за $500 млн и 'скромный' список гостей

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро подтвердил, что этим летом в итальянском городе состоится одна из самых ожидаемых свадеб года: 61-летний Джефф Безос, основатель Amazon и один из самых богатых людей в мире, женится на телевизионной звезде Лорен Санчес, которой 55 лет. Уникальный праздник обещает стать не только знаковым, но и роскошным – он должен пройти на частной яхте миллиардера стоимостью 500 миллионов долларов.

Видео дня

Мероприятие состоится в сердце Венеции, ежегодно привлекающем около 20 миллионов туристов. Как отмечает Daily Mail, на свадьбу приглашено ограниченное количество гостей – всего 200 человек. Это может вызвать определенное удивление, ведь Безос, владеющий состоянием в 355 миллиардов долларов, обычно окружен большим количеством знаменитостей.

В список приглашенных входят Иванка Трамп, Ким Кардашьян, Опра Уинфри, Ева Лонгория, Кэти Перри и многие другие. Мэр Бруньяро объяснил ограничение численности гостей необходимостью сохранить гармонию и избежать любых непредвиденных проблем в уязвимом для массовых мероприятий городе.

Церемония пройдет на роскошной яхте Koru, которая находится в собственности Безоса. Кроме того, для этого будут забронированы гостиничные номера, гондолы и водные такси.

Известно, что пара обручилась в мае 2023 года. Безос сделал предложение с бриллиантовым кольцом стоимостью 2,5 миллиона долларов, что поразило Санчес настолько, что она призналась, что "почти потеряла сознание", видя такой подарок. Для Санчес это будет второй брак, а для Безоса – третий.

Не менее громким был и предыдущий праздничный этап перед самой свадьбой – вечеринка по случаю помолвки, которая прошла в Беверли-Хиллз. Среди гостей были звезды, такие как Ким Кардашьян, Роберт Паттинсон и Опра Уинфри.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что свадьба будет действительно грандиозной и ничем не уступит церемонии, которую устроили в 1981 году принцесса Диана и король Чарльз III. Брат невесты раскрыл еще несколько любопытных деталей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!