Тарас Цымбалюк, который стал главным героем 'Холостяка 14', впервые прокомментировал участие в шоу

Украинский актер Тарас Цымбалюк, за сердце которого будут бороться девушки в новом сезоне реалити о любви "Холостяк 14", впервые заговорил об участии в проекте. По словам 35-летней знаменитости, шоу станет интересным вызовом в его жизни и кардинально новым форматом в творческой карьере.

Видео дня

Своими мыслями звезда сериалов "Спіймати Кайдаша" и "Кріпосна" поделился на личной странице в Instagram. В частности, он поблагодарил аудиторию за поддержку контента отечественного производства.

"Благодарю всех за поддержку. Меня действительно ждет новый вызов, новые эмоции и совершенно новый формат существования на ТВ! Ценно, что вы поддерживаете украинское кино, телевидение, медиапроизводство. Люди смотрят, отталкиваются, формируют и формируются. Они перезагружаются, отвлекаются и вдохновляются", – написал актер.

Кроме того, Тарас Цымбалюк подчеркнул, что в наше время создание любого украинского контента возможно только благодаря защитникам. Он призвал сограждан помогать военным и не забывать донатить.

Напомним, что в пятницу, 18 апреля, на Instagram-странице "Холостяка" появился анонс нового сезона романтического реалити, из которого стало известно, что главным героем был избран Тарас Цымбалюк. В посте отметили: "Мы получали сотни сообщений от женщин с просьбами, чтобы это был именно он. В свои 35 Тарас имеет много успешных проектов, фильмы с ним попадают на Netflix, а его герои становятся культовыми. За его грубой внешностью скрывается мужчина, не теряющий веры в любовь и знающий".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что подруга главного героя "Холостяка 13" раскрыла сенсационную правду о шоу и заявила, что между "Тереном" и победительницей реалити не было отношений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!