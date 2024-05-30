Как 10-летняя украинка Ясна стала лицом Ralph Lauren, Calvin Klein, Tommy Hilfiger и других мировых брендов. Эксклюзив

Юные украинские модели покоряют сердца не только отечественных брендов, но и люксовых зарубежных производителей. Именно так 10-летняя Ясна стала лицом Ralph Lauren, Calvin Klein, Tommy Hilfiger – на ее образы смотрели тысячи, а то и миллионы американцев.

Девочка родилась в Майами, где довольно быстро овладела профессией модели. Ее мама, фотограф Алина Рост, рассказала эксклюзивно OBOZ.UA, что не ожидала, что харизма дочери привлечет внимание сразу топовых мировых брендов. Карьера маленькой Ясны начала стремительно развиваться.

В списке брендов, с которыми успела поработать девочка, оказались Ralph Lauren, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Carter's, Next и Kenneth Cole. А ее модельная карьера началась с Ralph Lauren и нескольких казусов мамы.

"Первая съемка в жизни Ясны была для Ralph Lauren, ее выбрали по фотографии для портфолио, которые я сделала. Когда из агентства поступило сообщение, что ее выбрали и чтобы завтра ехать на примерку одежды, то я не восприняла это серьезно. Думала, что должно быть какое-то письмо или звонок, потому проигнорировала. Вечером мне позвонил агент с вопросом, почему мы не приехали. Пришлось придумывать причину – и уже на следующий день мы были на примерке. То есть мы даже не проходили никакого кастинга. На самом деле это был очень мощный старт, потому что после этой съемки нам начали поступать предложения от топовых компаний", – призналась Алина Рост.

Как рассказала мама Ясны, разные перипетии происходили и со съемками других брендов. Иногда она не могла поверить в успех своей дочери.

"Интересный опыт съемки был для Calvin Klein. Сначала нужно было лететь в Нью-Йорк на кастинг, причем за свой счет. Там я понимаю, что мы пролетаем, потому что сотни детей, одна красивее другой. Но наша агент была уверена, что выберут именно Ясну! Ведь смотрят не только на красоту, а на портфолио, поведение на камеру и многие другие нюансы, о которых мы даже не догадываемся. Два дня мы бродили по Нью-Йорку, ожидая результатов, – и ее действительно выбрали! До сих пор храню сообщение от команды Calvin Klein с этой невероятной новостью", – продолжила фотограф.

С началом полномасштабной войны РФ бренд Kenneth Cole поддержал украинцев, а когда узнал, что одной из моделей их рекламной кампании была юная Ясна, то не смог остаться в стороне и сделал подарок семье: эксклюзивную патриотическую обувь.

"Когда началось полномасштабное вторжение, я увидела, что повсюду на вывесках и витринах известного американского бренда Kenneth Cole было написано "We stand with Ukraine". Решила отправить им письмо с благодарностью за поддержку и сообщила, что одна из их моделей – девочка Ясна – украинка. Компания отреагировала мгновенно и предложила сделать нам подарок – обувь для меня и моих дочерей. Через несколько дней мы получили кроссовки с сине-желтыми шнурками! Было очень приятно", – призналась Алина Рост.

В частности, она добавила, что часто на съемках были известные мировые фотографы, которые сотрудничали с украинским стилистом и fashion-директором Vogue Ukraine Юлией Пелипас и снимали детей на обложки для Vogue kids.

Что интересно, необычное имя для младшей дочери Алина Рост с мужем выбрали еще до рождения первого ребенка. Вдохновением тогда стал сербский режиссер Эмир Кустурица.

"Имя Ясна мы с мужем выбрали давно, еще даже до рождения первой дочери. Очень любили тогда фильмы сербского режиссера Эмира Кустурицы, который, к сожалению, оказался путинским пропагандистом. В одном из его фильмов была девочка по имени Ясна. Нам с мужем очень запало в душу это необычное имя, и мы твердо решили, что если у нас будет дочь, назовем ее именно так. Через некоторое время я родила девочку, но как-то чувствовали, что имя Ясна ей не подходит, поэтому назвали Мириам. А когда через полтора года родилась еще одна девочка – имя Ясна ее ждало, и здесь не было никаких сомнений", – вспомнила фотограф.

Стоит отметить, что с началом полномасштабной войны России Алина Рост вместе с дочками вернулась на Родину в поселок на Буковине после 13 лет жизни в США. О сложностях жизни в Украине и сотрудничестве с ведущими звездами фотограф рассказала в интервью OBOZ.UA (подробнее читайте здесь).

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