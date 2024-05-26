Аплодисменты не утихали: Святослав Вакарчук исполнил хит 'Обійми' в компании детского хора во время благотворительного концерта

Украинский певец и фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук исполнил совместно с детским хором свой хит "Обійми", который в результате войны в Украине стал актуальным как никогда. С благотворительным концертом артист направился в Днепр, где слушатели поддержали неожиданную коллаборацию бурными аплодисментами.

Вакарчук опубликовал видео с выступления в соцсетях и поблагодарил школу искусств "KModern Studio" за щемящее исполнение и талантливых детей. На сцене малыши стояли в вышитых рубашках и с наклоненными головами перед пением. Сам артист играл на фортепиано, а затем начал исполнять хит вместе со школьниками.

Как отмечает школа искусств в InstaStories, это выступление растрогало зал до слез, поэтому и аплодисменты не утихали определенное время. После исполнения песни Вакарчук подошел к детям и всех обнял, а затем с ними низко поклонился публике.

Руководители студии поделились и закулисьем выступления. Там артист подписал флаг, раздал автографы и много обнимался и фотографировался с детьми.

Вероятно, после концерта школьники решили приятно поразить Вакарчука и хором спели его песню "Не твоя війна", один из куплетов которой был исполнен на английском языке. Такого сюрприза певец не ожидал и в определенный момент потянулся руками к лицу, словно вытирая слезы.

"Свет, который несут украинцы, победит российскую тьму. Спасибо Святославу Вакарчуку за поддержку наших людей, наших воинов во времена нелегкой борьбы", – поблагодарил вокалиста глава областной военной администрации Николай Лукашук в Telegram.

Стоит отметить, что Святослав Вакарчук регулярно помогает украинским воинам и ездит с концертами на фронт. Во время одного из них певец неожиданно встретился на Донбассе с фронтменом фолькрок-группы Kozak System Иваном Леньо, который в то время как раз волонтерил в той местности.

Ранее OBOZ.UA писал, что группа "Океан Ельзи" впервые с 1998 года выпустила песню на английском. Певец планирует создать целый альбом с песнями на иностранном языке.

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