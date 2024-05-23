'Заработок идет на еду и жилье'. Звездный фотограф – о фотосессии Зеленских для Vogue, знаковых словах Подкопаевой и о том, как променяла США на село в Украине

Ralph Lauren, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Carter's, Next, Kenneth Cole – от этих мировых имен сердце у многих начинает биться сильнее. Маленькая украинка Ясна, которая родилась в Майами, была их лицом, а ее мама – Алина Рост – фотографировала там и во время своих отпусков в Украине известных знаменитостей.

Лилия Подкопаева, Jerry Heil, Кристина Соловий, Ирэна Карпа, Влад Яма, Анатолий Анатолич, Оксана Муха, Оксана Кузив были частыми клиентами Алины, но война в Украине изменила и ее жизнь. Фотограф не смогла остаться в стороне, поэтому решила покинуть Майами вместе с детьми и вернуться туда, где родилась, – в маленькое село на Буковине. О трудностях, с которыми им пришлось столкнуться в Украине, сожалеет ли о своем выборе, как начинала сотрудничество с украинскими знаменитостями и на что приходится идти ради меткого кадра – в эксклюзивном интервью Алины Рост для OBOZ.UA.

– У вас была крутая и успешная работа фотографа в богемном городе США – Майами, где вашими клиентами часто были украинские звезды, а ваши дочери работали моделями для многих мировых брендов – просто мечта миллионов. Но на втором году полномасштабного вторжения вы принимаете решение вернуться в Украину – на родную Буковину. Почему так?

– Меня всегда тянуло в Украину. Есть категория людей, которые приезжают за границу и находят себя там, а я так не чувствовала. Вот вроде бы все хорошо, но что-то не то. Поэтому я пыталась каждый год летать домой, и мои дети знают, что такое Украина, что такое село, куры, козы, по крышам лазить, ходить в репейниках. (Улыбается.)

Когда они были маленькими, им там очень нравилось, потому что чувствовали больше свободы. Сейчас уже больше хочется сходить в кино, на шоппинг или в тот же Starbucks. Но могу сказать, что дети все равно любят что Майами, в котором родились, что мое село, в котором сейчас живут.

– С чего начался ваш путь фотографа?

– Я приехала в США в 2010 году и сразу вышла там замуж. До этого некоторое время жила в Германии и Австрии. Вообще, я очень люблю рисовать, окончила художественную школу, думала, что буду художником. Но когда родилась первая дочь, поняла, что мое рисование нужно отложить, потому что отнимало много времени. Я начала фотографировать, так как творчество так из меня и перло, нужно было во что-то его выливать. (Улыбается.)

Все началось с маленького хобби. Знаете, как бывает: рождается ребенок, хочется зафиксировать его в данный момент. Сначала заметил муж, что у меня неплохо получалось, он был моим первым критиком и поклонником, а затем подхватили и другие люди.

Через два года родился еще один ребенок. Я проводила много времени с детьми на детских площадках, где параллельно искала клиентов среди таких же мамочек, как и я, предлагая им фотосессии. Так все и началось.

– Ваша младшая дочь Ясна начала свою модельную карьеру с мирового бренда Ralph Lauren. Насколько это было трудно или, наоборот, легко осуществить?

– Да, это была первая съемка в жизни Ясны, ее выбрали по фотографии для портфолио, которые я сделала. Когда из агентства поступило сообщение, что выбор сделан и завтра нужно ехать на примерку одежды, даже не восприняла это серьезно. Думала, что должно быть какое-то письмо или звонок, потому проигнорировала. Вечером мне уже позвонила по телефону агент с вопросом, почему нас не было. Пришлось придумывать причину, и уже на следующий день мы все-таки поехали на примерку. То есть мы даже не проходили кастинги!

На самом деле это был очень мощный старт, потому что после этой съемки нам начали поступать предложения от топовых компаний.

Интересный опыт съемки был для Calvin Klein. Сначала нужно было лететь в Нью-Йорк на кастинг, причем за свой счет. Там я понимаю, что мы пролетаем, потому что сотни детей, одна красивее другой. Но наша агент была уверена, что выберут именно Ясну! Ведь смотрят не только на красоту, а на портфолио, поведение на камеру и многие другие нюансы, о которых мы даже не догадываемся.

Два дня мы бродили по Нью-Йорку, ожидая результатов, – и ее действительно выбрали! До сих пор храню сообщение от команды Calvin Klein с этой невероятной новостью.

– Вы были фотографом у многих известных людей. Как удается с ними договариваться и кто первым попал в ваш объектив?

– Все началось с фотосессии для писательницы Оксаны Кузив, когда я была в отпуске в Украине. Моя знакомая знала Оксану лично, обратила мое внимание на ее творчество и пригласила в Ивано-Франковск, чтобы я провела для нее фотосессию. Помню свой первый опыт, как было страшно, даже руки тряслись. Но на самом деле все люди – люди. И Оксана оказалась очень классной. Одна из моих фотографий вошла в ее книгу на обложку, где размещена информация об авторе, другие фотографии были на ее афишах.

Также я сама пишу знаменитостям, предлагая сотрудничество: в США сделала фотосессию для победительницы телепроекта "Голос країни-9" Оксаны Мухи, в необычном для нее образе.

До полномасштабного вторжения сотрудничала с Владом Ямой для его семейных фотосессий и была первой, кому Анатолий Анатолич доверил съемку беременной жены.

Несколько раз фотографировала Jerry Heil – как в Майами, так и недавно во Львове, где состоялась очень интересная съемка, деталями которой, к сожалению, по условиям контракта не могу поделиться, поскольку это личная история Джерри.

Или, например, в Черновцах прошел концерт Кристины Соловий. У нас есть общие знакомые. Через них связалась с PR-агентом и договорилась о съемке. От концерта, кстати, я получила массу удовольствия, это было действительно наслаждение для ушей и глаз! Вот всем советую пойти на концерт Кристины Соловий, там она раскрывается как артистка, и вайб совсем другой, чем в известном интервью Маше Ефросининой.

– А каково ваше мнение относительно языкового конфликта Кристины Соловий и Маши Ефросининой?

– Меня в том интервью триггернул вовсе не языковой конфликт, а первые слова и невербальные месседжи Кристины. Я знаю, что такое жить с человеком такого типажа.

Уметь донести свое мнение, но так, чтобы его действительно услышали, – это тоже искусство.

– Есть ли разница между фотографированием известных людей и, так сказать, обычных?

– Пожалуй, больше ответственности с моей стороны, когда фотографирую известных людей, потому что фотографии выйдут более на широкую общественность, а не только в семейный архив или социальные сети. Но большой разницы нет. Потому что артисты – это тоже обычные люди. Условия у всех одинаковые, все в стиле lifestyle, без профессионального освещения, без фотостудий, все очень просто и легко.

Разница еще в том, что обычные люди иногда выглядят так, будто их заставили идти на эту съемку. Знаете, фотографируется вся семья, и только маме эта съемка нужна! А папа лишь ждет, когда это все кончится. И дети тоже. Чего им только не обещают ради съемки. И как для фотографа, бывает сложно, так как что только не приходится делать ради меткого кадра – и клоуном быть, и чуть ли не танцы с бубном танцевать, чтобы вызвать эмоции. А известные люди, когда их фотографируешь, в принципе знают, для чего им это нужно, и, возможно, больше привыкли к съемкам, поэтому ведут себя спокойно. Но я все равно люблю всех своих клиентов.

– Есть кто-то из звезд, с кем все-таки больше всего понравилось работать?

– Лилия Подкопаева. С ней было очень просто, легко, весело, мы даже поддерживаем связь. В свое время она сказала слова, нужные на том этапе моей жизни. Точнее, это были цитаты из книги "Алиса в Стране Чудес" о том, что все происходит вовремя, нужно слушать колокольчики. И что наша жизнь состоит из кружев, которые плетутся, плетутся и плетутся так, как на самом деле должно быть.

– Когда вы приняли решение вернуться в Украину?

– Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, первое, что мне пришло в голову: "Что я здесь, в Майами, делаю?" Конечно, это звучало не очень рационально, даже, может быть, глупо. Но первый мой порыв, порыв сердца, – вот что я здесь делаю? Там война, там родители, там брат с семьей, там все мои друзья. Все дорогое мне – там, а я – здесь.

Как только закончился учебный год, летом 2022 года, я с детьми полетела в Украину. В Карпатах я волонтерила фотографом в лагере для детей-переселенцев. Мне очень хотелось быть полезной, делать хоть что-то, чувствовать, что я с украинцами. Потом я вернулась в США, потому что у детей обучение, но весь следующий год жила мыслями об Украине. Весной 2023 года я приняла решение вернуться в Украину. Дети меня поддержали, и вот мы здесь. (Улыбается.)

– Как отреагировал на такое решение ваш муж?

– Мы развелись.

– А как ваших дочерей приняли в украинской школе?

– Их очень хорошо приняли, все сразу подружились, мои дети очень общительные. Но поскольку они между собой общаются на английском языке, то иногда на них смотрят как на нечто экзотическое. Прошлым летом взяла им дополнительные уроки по украинскому языку, потому что они умели читать, но писать – только печатными буквами.

Наше село очень маленькое, из-за войны еще меньше людей осталось. Школа, соответственно, тоже небольшая, каждый выпуск имеет всего один класс, то есть нет А, Б, В и так далее. Иногда шучу, что мои дети попали в private school, где к каждому есть индивидуальный подход, где все друг друга знают. Сейчас могу сказать, что они влились в учебный процесс и хорошо учатся.

– Не жалеете о своем выборе – вернуться в Украину?

– Абсолютно нет. У меня никогда не было амбиций по отношению к моим детям. То есть моя младшая дочь с детства видела, как я фотографирую, всегда вертелась возле меня. И когда ей было пять лет, спросила ее, не хочет ли она стать моделью, на что она с радостью согласилась. А вот старшей дочери, например, это вообще не было интересно. Бывало, получали какое-нибудь предложение, а она говорила, что не хочет. То есть я никого никогда не заставляла. Вообще, я считаю, что у ребенка должно быть детство. Поэтому если взяться за это сполна, не пропускать кастинги, съемки, то у ребенка нет времени на это детство.

И все же после переезда в Украину я зарегистрировала младшую дочь в разные европейские агентства, потому что у нее действительно крутое портфолио. И поскольку мы летели три часа из Майами в Нью-Йорк, так же можем добраться из румынского городка Сучава, что совсем близко от нас, в любой город Европы, поэтому крест на карьере модели Ясны не ставлю.

– Какой вам кажется жизнь в Украине теперь? Все-таки вы не жили здесь около 13 лет. Цены, например, не пугают?

– У нас много домашнего, ведь живем в селе, но если хочешь питаться лучше – нужно нормально зарабатывать. А дети в Майами привыкли хорошо питаться. Скажу вам так: пока мой заработок идет на питание и на оплату жилья, отложить не удается ничего.

– Но продолжаете работать фотографом?

– Да. Недавно ездила на съемки во Львов, также имела заказ в Дубае, куда меня пригласили мои подписчики, ведь, конечно, работы в маленьком селе нет никакой. Работать фотографом там я не могу, да и не буду брать деньги у людей, которые и так немного зарабатывают.

– В селе люди тяжело работают физически. Вы были готовы к таким изменениям?

– Мне нравится село, я там выросла. Но, конечно, когда я оттуда уехала и в течение многих лет только приезжала в гости, и теперь, когда живу постоянно, чувствуется все иначе. Одно время у меня было чувство вины, что я не помогаю, даже проработала это с психологом.

– Что больше всего нравилось в США, а чего не хватает здесь, в Украине? И наоборот, что больше всего не нравилось?

– Я четко знаю, что мне там не нравилось: я очень люблю ходить, гулять, это просто жизненно необходимо для меня, а в Майами это не очень предусмотрено, больше все на машинах ездят. Тротуары узкие или вообще их нет, я от этого очень страдала. Мне вообще нравится наша природа, горы. Вот мне нужно так, чтобы глазу было за что зацепиться, а там мне было не за что зацепиться. Хотя в последние годы в Майами мне уже не нужно было ни архитектуры, ни гор. Я уже перешла на другой уровень и спокойно могла фотографировать на парковках, заправках, и все было хорошо.

А нравилось там доступность всего: что-то захотел – завтра у тебя уже есть.

– Работами каких известных фотографов вы вдохновлялись?

– Однажды моя подруга сказала (а у нее муж фотограф), что мои работы очень похожи на работы Салли Манн – известного американского фотографа, которая фотографировала своих детей и стала известной благодаря довольно провокационным снимкам – обнаженных или полуобнаженных. А я даже не знала на то время, кто это. И когда я нашла ее в соцсетях, то поняла, что нужно продолжать в этом направлении. Мои основные модели вначале – это были мои дети, и вдохновлялась я Салли Манн.

Позже открыла себе Питера Линдберга (известный немецкий фотограф), очень нравятся его черно-белые работы и то, что показывал людей настоящими. Я тоже не люблю ретушь и практически не ретуширую своих героев. Поэтому люди, которые ко мне идут, знают: я фотографирую так, как есть.

Также вдохновляюсь Брюсом Вебером – американским фотографом. Я мечтала прикоснуться к легенде, и мечта сбылась. У него была автограф-сессия в Майами, я поехала на нее с подругой.

Ну и Энни Лейбовиц, конечно.

– Кстати, помните фотосессию Владимира и Елены Зеленских для журнала Vogue, автором которой была именно Энни Лейбовиц, которую раскритиковали не только в Украине, но и в мире? Что можете сказать по этому поводу?

– Возможно, те, кто критиковали, не знали историю этой фотографии и почему она выбрала именно такую позу. Существует мнение, что это был отсыл к картине "Клоунесса Ша-У-Као" Анри де Тулуз-Лотрека, где изображена женщина в образе клоунессы, – мировой намек Лейбовиц, которая всегда готовилась к своим работам.

Здесь можно много говорить, каждый видит что-нибудь свое в этой фотографии. Я с большим уважением отношусь к творчеству Энни Лейбовиц. Она не просто фотограф, она закладывает большие смыслы в каждый свой кадр.

– Поделитесь вашими планами в Украине?

– Я чувствую, что у меня есть какая-то миссия. Хотела бы создать что-то важное для продвижения имиджа Украины в мире, возможно, социальный проект – с помощью фотографии показывать нашу природу, наших людей, какие мы интересные, умные, эрудированные. А еще есть давняя мечта – сделать фотосессию для известного американского певца Ленни Кравица, дедушка которого украинец.

Сейчас готовлюсь к фотосъемке для выпускников школы моих детей. Хочется сделать что-нибудь очень крутое. А еще есть, так сказать, "земные планы" – все-таки посадить несколько рядков картошки и в сентябре собрать урожай. (Смеется.)

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