Jerry Heil – 30: почему она выбрала странный псевдоним и как началась карьера певицы, которая теперь разрывает мировые чарты

Украинской певице, автору хитов и звезде Евровидения Jerry Heil исполнилось 30 лет. Сегодня ее песни звучат на мировых платформах, номинируют на "Грэмми" и одна выступает рядом с самыми известными артистами Европы.

Но путь к этому признанию был долгим – от любительских каверов в YouTube до сцены Евровидения и международных коллабораций с музыкантами уровня Within Temptation. OBOZ.UA расскажет подробнее о творческом становлении певицы и почему она выбрала такой странный псевдоним.

Jerry Heil, настоящее имя которой – Яна Шемаева, родилась в Василькове Киевской области. Ее сценическое имя имеет совершенно случайное происхождение. В 15 лет девушка создавала страницу в соцсетях и захотела выбрать что-то необычное. Она написала имя Jerry Mouse, вдохновленная героем популярного мультфильма "Том и Джерри".

Впоследствии Яна решила изменить вторую часть на первую американскую фамилию, которую увидела в интернете, – Heil. Так появился псевдоним, который теперь знают миллионы слушателей в разных странах.

Интересно, что настоящая фамилия – Шемаева – одна из самых редких в Украине. Носителей этой фамилии в стране всего около двух десятков, а большинство проживает на Харьковщине и Киевщине.

Первые шаги к популярности певица сделала в 2012 году, когда начала публиковать видеоблоги и каверы на YouTube. Она перепевала известные песни украинских и зарубежных исполнителей – Океана Эльзы, The Hardkiss, Twenty One Pilots, Kodaline и других.

В 2017 году произошел настоящий прорыв в карьере. Яна прислала свои песни на страницу лейбла Vidlik Records, основанного Евгением Филатовым и Натой Жижченко (ONUKA). Они оценили потенциал молодой исполнительницы и помогли ей записать дебютный мини-альбом "Де мій дім".

Далее были участие в шоу"X-Фактор", первые сольные концерты, а в 2019 году – вирусный хит"Охрана, отмена", который буквально взорвал интернет. Песня принесла артистке такую популярность, что кассиры в магазинах перестали обращаться к охранникам "Охрана, отмена", когда надо изъять товар из чека.

С тех пор слушателей певицы становилось с каждым днем все больше и больше. Поэтому уже в следующем году Jerry Heil стала участницей Нацотбора на Евровидение, где исполнила трек "Vegan". Хотя тогда ей не удалось победить, участие в конкурсе дало огромный толчок карьере. Именно в этот период она активно экспериментировала со звучанием и искала собственную нишу – между попом, электроникой и социальными темами.

После начала полномасштабной войны в Украине певица еще активнее начала работать над своей музыкой. В 2022 году она объединилась с рэпером alyona alyona, и вместе они создали хит "Купала", который стал трендом украинского YouTube. Впоследствии дуэт выпустил совместный мини-альбом "Dai Boh", в который вошли коллаборации с артистами из Польши, Литвы, Латвии и Германии.

В 2023 году она снова попробовала свои силы на Нацотборе на Евровидение с песней When God Shut The Door. Тогда девушка заняла третье место, но не оставляла надежд на победу.

Именно поэтому в 2024 году Jerry Heil снова пришла на Нацотбор. На этот раз она вместе с рэпером alyona alyona победила с песней Teresa & Maria. Композиция, которая рассказывает о женском единстве и духовной силе, принесла дуэту третье место в финале конкурса в Мальме.

После конкурса Яна основала собственный лейбл Nova Music, начала продюсировать молодых исполнителей и развивать международную карьеру. В 2025 году она получила номинацию на премию "Грэмми" в категории Best Song For Social Change за песню All Eyes On Kids, посвященную теме защиты детей во время войны.

В том же году певица появилась в интервал-акте Евровидения 2025 в Швейцарии, исполнила легендарную композицию Селин Дион Ne partez pas sans moi и объявила баллы от Украины в финале конкурса.

Впоследствии Jerry Heil выпустила коллаборацию с культовой нидерландской группой Within Temptation – эпическую композицию Sing Like A Siren, в которой соединились украинские мотивы, симфонический рок и философский подтекст.

А теперь артистка выпускает песни, где чуть ли не каждая попадает в иностранные чарты, а ее недавний хит "Додай гучності (12 points)" уже несколько месяцев не теряет популярности.

