В Нацотборе 2026 могут принять участие топ-звезды Украины: инсайдеры слили громкие имена

В начале сентября стартовал прием заявок на Национальный отбор на Евровидение 2026, поэтому с каждым днем растет интрига, кто же из артистов поборется за шанс представить Украину на международной арене. Возможно, на этот раз конкурс станет еще более впечатляющим и напряженным, ведь участие в нем могут принять топ-звезды отечественной сцены.

Как раскрыли инсайдеры, музыкальный продюсер шоу Джамала уже общалась с несколькими популярными исполнителями, чтобы те попробовали свои силы. Кто-то из них даже начал искать лучшую песню для отечественного конкурса.

О своем возвращении на Нацотбор заговорила солистка группы Kazka Александра Зарицкая. В 2019 году она уже боролась за шанс выйти на сцену Евровидения, но тогда победу одержала запроданка Maruv. Как рассказала артистка в комментарии МУЗВАР, сейчас они с командой находятся в поисках песни, которая бы, по ее мнению, будет достойна победы.

"С Джамалой мы разговаривали по телефону долго. Песни еще нет, но если мы на самом деле найдем песню, которая будет мне нравиться и я пойму, что это точно претендент на победу, то все возможно. А если 27 октября нашей песни нет, значит, мы профукали. Сейчас мы очень плодотворно ищем эту песню", – поделилась исполнительница.

По данным Telegram-канала "Злива", подобные разговоры об участии в Нацотборе Джамала проводила и с артистками Мариной Круть и Кристиной Соловий. Кроме того, над треком для Нацотбора, вероятно, уже активно работает и Khayat. Он уже трижды пытался одержать победу на отечественном шоу и, похоже, не упустит возможности и на этот раз.

А вот еще в начале сентября продюсер Михаил Ясинский слил информацию, что участие в Нацотборе на Евровидение 2026 примет певица Jerry Heil. По его словам, она уже активно готовится к музыкальному соревнованию, в том числе "прогревает" аудиторию.

"Очевидно, что справедливо к таланту Яны и честно к государственному бюджету будет в этом году отменить отбор. Мощная компания участия Jerry Heil в Евровидении уже началась, и ее уровень предполагает, что с ресурсами проблем нет. Качество, профессионализм, талант всех привлеченных в этом проекте – бесспорен, и все слишком предсказуемо", – отметил продюсер.

Стать участником Нацотбора 2026 может и Владимир Дантес. Во время одного из недавних интервью комик Василий Байдак, который вместе с певцом является участником группы Badstreet Boys, заявил, что они всерьез задумываются над появлением на сцене отечественного шоу в качестве конкурсантов.

"Я не понимаю, почему нет? У нас есть музыканты, которые пишут музыку, авторы песен, исполнители, которые круто поют. У нас есть своя ниша, потому что нет бойз-бэнда в украинском шоу-бизнесе. Почему мы не можем это попробовать?", – сказал стендапер.

