Известный украинский режиссер впервые рассказал, что они с актрисой Риммой Зюбиной стали кумовьями

Украинский режиссер Тарас Ткаченко ("Черный ворон", "Гнездо горлицы", "Мама", "Хозяин") впервые рассказал, что породнился с известной актрисой Риммой Зюбиной, которая стала крестной мамой его сына Луки.

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Об этом режиссер сказал в интервью OBOZ.UA. Он также признался в любви еще одной ведущей украинской актрисе.

В свое время Римма Зюбина сыграла главную роль в картине Тараса Ткаченко "Гнездо горлицы". Ее героиня – украинка Дарья, вынужденная ехать на заработки в Италию, чтобы прокормить семью. В картине сыграли также другие известные актеры.

Тарас Ткаченко говорит, что очень тепло общается с актрисами Риммой Зюбиной и Натальей Васько, снявшимися в его картине: "Единственное, что у меня сейчас после службы не так много времени остается на общение (кинохудожник мобилизовался в ряды ВСУ летом 2022 года. – Ред.). Но Римма даже стала крестной моего сына Луки. К сожалению, мы видимся гораздо реже, чем нам бы хотелось, но видимся".

"Очень люблю еще одну актрису – Олесю Жураковскую, которая снялась у меня в сериале "Мама", – добавляет режиссер. – Мы очень с ней сроднились в процессе работы. Я считаю, что это очень глубокая и точная актриса. У нее есть весьма интересная черта: утонченная народность. Надеюсь, что мы еще поработаем вместе. Мне говорят, что я люблю снимать женские фильмы, – и это верно. Может, когда-нибудь Римма Зюбина и Олеся Жураковская сойдутся у меня на одной площадке. Это был бы поразительный ансамбль".

За роль в фильме "Гнездо горлицы" Римма Зюбина получила "Золотую Дзигу" от Украинской киноакадемии как лучшая актриса. Лучшими актерами также признаны сыгравшие в этой картине артисты: Виталий Линецкий (посмертно), Николай Боклан, Наталья Васько. Лучшим режиссером был назван Тарас Ткаченко.

В июне 2016 года организаторы 38-го Московского МКФ сообщили, что "Гнездо горлицы" стало одним из фильмов, включенных в основную конкурсную программу. Режиссер ленты сообщил, что он отказался участвовать в этом российском кинофестивале в знак солидарности с украинскими военными на фронте и с заключенными Кремля. С тех пор картина получила Гран-при на Одесском международном кинофестивале, призы на Международном кинофестивале в Мумбаи (Индия), Люблинском международном фестивале авторского независимого кино (Польша), Международном кинофестивале "Любовь – это безумие" (Болгария).

Полное интервью с Тарасом Ткаченко читайте здесь.

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