Известная блогерша и участница 'Супермамы' навеселе посадила 14-летнего подростка за руль, чтобы отвез ее за пивом: как она это объяснила. Видео

Украинская блогерша Анастасия Чуйко ("Мамасита") посреди ночи посадила за руль автомобиля 14-летнего крестника, чтобы он "перегнал машину домой" и заодно поехал ей за пивом на заправку. В салоне находилась не только сама блогерша, но и ее малолетняя дочь.

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Когда патрульные остановили транспортное средство, участница шоу "Супермама" с бутылкой в руках начала ссориться с правоохранителями, доказывать свою правоту и даже обвинять одного из копов – мол, он под наркотиками, потому что "глаза черные и большие". Соответствующее видео опубликовала сама "Мамасита" в Instagram.

Известно, что инцидент произошел в воскресенье, 13 июля, около 3:30 ночи в Каменском Днепропетровской области. Предварительно, на блогершу составили два протокола: за передачу управления нетрезвому лицу (ст. 130 КУоАП), за передачу лицу без прав (ст. 126 ч.2 КУоАП).

Позже Чуйко опубликовала видео, где она, заплаканная, жаловалась на сложный период в жизни. Что именно произошло, она не раскрыла. Хотя "Мамасита" говорила, что не хочет хайповать на этой истории, она засыпала свои Instagram-сторис разнообразными комментариями о ситуации.

Женщина оправдывалась то на украинском, то на русском языках. Она обвиняла полицейских, что они опубликовали видео с ней, хотя якобы "не имели права"; что один из правоохранителей якобы был в состоянии наркотического опьянения. Людей, которые в комментариях осуждали ее за поведение, "Мамасита" назвала "набором грязи", а также написала: "Такой рекламы у меня еще не было".

В то же время Чуйко поплакалась, что людей возмутила ситуация "только потому, что она блогер".

Осторожно, звучит нецензурная лексика (и русский язык)!

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