В Кременчуге пьяный посетитель кафе избил собаку и попал в громкий скандал. Видео

В Кременчуге Полтавской области вспыхнул скандал, связанный с жестоким отношением к животным. Посетитель одного из городских кафе прямо в заведении избил свою собаку, а когда за четвероногого вступилась сотрудница кафе – бросался с кулаками и угрожал убить уже ее.

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На место происшествия вызвали полицию, решается вопрос о юридической квалификации действий мужчины. Подробности сообщили на странице кафе в Instagram, а также в местном издании "Кременчугский Телеграф".

Ужасную сцену издевательства над животным и его жестокого избиения нетрезвым хозяином наблюдали 2 июля посетители кременчугского кафе Johnny, don't cry. Заведение является pet-friendly, там не только рады посетителям с домашними любимцами, но и имеют для четвероногих отдельное меню.

"К нам зашел пьяный мужчина. Сначала все казалось нормально, собака бегала по террасе, радостная, дружелюбная, другие гости ее гладили. А потом, просто так — он начал ее бить. Кулаками, на глазах у гостей. Команда растерялась, было страшно, никто не понимал, что делать. Такая неожиданная агрессия действительно очень пугает", – рассказали в заведении о событиях 2 июля, опубликовав тяжелые для просмотра видео (поэтому впечатлительным людям смотреть их OBOZ.UA не рекомендует).

Далее мужчина вышел с животным на улицу и пошел к остановке напротив заведения. И там снова начал избивать животное.

Это из окна кафе увидела шеф-повар. Женщина вызвала полицию, а потом сама побежала на остановку. Ей удалось отстегнуть пса с поводка и забрать животное в кафе.

"Он погнался. Кричал, что убьет. Бросался. Даже, когда приехала полиция кричал то же самое. Собака – жива. Но это еще не финал. Она в опасности. Мы не хотим лайков. И точно не хотим хайпа. Мы хотим, чтобы это не сошло с рук. Чтобы каждый, кто поднимает руку на более слабых, отвечал. Сегодня Юля (шеф-повар, спасшая животное. – Ред.) – герой. Но история еще не завершена. Следствие продолжается. Заявление подано. Если вы видели что-то, что может помочь, напишите нам"— говорится в заявлении заведения.

В Кременчугском райуправлении полиции "Кременчугскому Телеграфу" рассказали, что патрульная полиция и следственно-оперативная группа прибыли на место инцидента после вызова. Пресс-офицер Анна Васенко отметила, что на месте правоохранители собрали всю информацию и установили личность мужчины, который бил собаку. Сейчас его действиям дают юридическую оценку.

В издании предположили, что действия мужчины правоохранители могут квалифицировать по ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными. Виновным может грозить ограничение свободы на срок от 1 до 3 лет или лишение свободы сроком от 2 до 3 лет с конфискацией животного.

Впрочем, по данным полиции, сейчас мужчина, который издевался над животным, скрывается от правоохранителей. Васенко рассказала, что он не сообщает, где находится, как и место нахождения его собаки.

"Материалы на проверке. Гражданин избегает любого общения с правоохранительными органами. Сейчас устанавливается его местонахождение, чтобы привлечь к юридической ответственности", — подчеркнула пресс-офицер.

Васенко также посоветовала украинцам, которые стали свидетелями жестокого обращения с животным, сразу звонить в полицию, чтобы правоохранители успели прибыть на место происшествия и зафиксировать инцидент.

Напомним, ранее стало известно, что в Галиче полиция разыскивает "волонтерку", в доме которой нашли мертвых собак. Она взяла животных на передержку, а потом исчезла. Полиция начала расследование по факту жестокого обращения с животными.

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