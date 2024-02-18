Из белокурого ангела в соблазнительную брюнетку: как менялась 18-летняя дочь Оли Фреймут, которая не живет в Украине

Старшая дочь звезды "Ревизора" Ольги Фреймут – Злата Митчелл – 17 февраля отпраздновала 18-летие и показала архивные кадры с детства. Она уже давно не живет в Украине и часто меняет образы, ища собственный стиль.

Мало кто помнит, что природа наградила Злату золотыми кудрями, поэтому в детстве она выглядела как белокурый ангел. Воспоминаниями с этого времени совершеннолетняя дочь Фреймут поделилась в Instagram.

В основном пользователи удаляют старые фотографии, но Злата Митчелл не из их числа. В ее профиле сохранились фото почти 8-летней давности, поэтому OBOZ.UA решил показать в снимках, как менялась девушка.

От природы у Златы светлые, вьющиеся волосы, которыми она гордилась. На старых фото видно, что маленькая красавица не заплетала длинные пряди.

Когда дочь ведущей повзрослела, ее стиль стал гораздо серьезнее. Злата начала интересоваться модой, делать стильные фотосессии и укладывать потемневшие волосы.

В 16 лет она уже начала делать фотографии в ярких нарядах, модельно позируя. В США дочь Фреймут нашла любовь, стала все чаще появляться в платьях с глубоким декольте, полюбила размытые фото и танцы.

Лишь недавно Злата Митчелл решила снова изменить образ, избавившись от естественного цвета. Теперь она имеет прямые, блестящие и темные волосы.

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