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Из белокурого ангела в соблазнительную брюнетку: как менялась 18-летняя дочь Оли Фреймут, которая не живет в Украине

Катерина Малай
Шоу Oboz
2 минуты
474
Из белокурого ангела в соблазнительную брюнетку: как менялась 18-летняя дочь Оли Фреймут, которая не живет в Украине

Старшая дочь звезды "Ревизора" Ольги Фреймут – Злата Митчелл – 17 февраля отпраздновала 18-летие и показала архивные кадры с детства. Она уже давно не живет в Украине и часто меняет образы, ища собственный стиль.

Мало кто помнит, что природа наградила Злату золотыми кудрями, поэтому в детстве она выглядела как белокурый ангел. Воспоминаниями с этого времени совершеннолетняя дочь Фреймут поделилась в Instagram.

Из белокурого ангела в соблазнительную брюнетку: как менялась 18-летняя дочь Оли Фреймут, которая не живет в Украине

В основном пользователи удаляют старые фотографии, но Злата Митчелл не из их числа. В ее профиле сохранились фото почти 8-летней давности, поэтому OBOZ.UA решил показать в снимках, как менялась девушка.

От природы у Златы светлые, вьющиеся волосы, которыми она гордилась. На старых фото видно, что маленькая красавица не заплетала длинные пряди.

Из белокурого ангела в соблазнительную брюнетку: как менялась 18-летняя дочь Оли Фреймут, которая не живет в Украине

Когда дочь ведущей повзрослела, ее стиль стал гораздо серьезнее. Злата начала интересоваться модой, делать стильные фотосессии и укладывать потемневшие волосы.

Из белокурого ангела в соблазнительную брюнетку: как менялась 18-летняя дочь Оли Фреймут, которая не живет в Украине

В 16 лет она уже начала делать фотографии в ярких нарядах, модельно позируя. В США дочь Фреймут нашла любовь, стала все чаще появляться в платьях с глубоким декольте, полюбила размытые фото и танцы.

Из белокурого ангела в соблазнительную брюнетку: как менялась 18-летняя дочь Оли Фреймут, которая не живет в Украине
Из белокурого ангела в соблазнительную брюнетку: как менялась 18-летняя дочь Оли Фреймут, которая не живет в Украине

Лишь недавно Злата Митчелл решила снова изменить образ, избавившись от естественного цвета. Теперь она имеет прямые, блестящие и темные волосы.

Из белокурого ангела в соблазнительную брюнетку: как менялась 18-летняя дочь Оли Фреймут, которая не живет в Украине

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