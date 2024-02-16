Ефросинина показала редкое фото с 20-летней дочерью Наной, избегающей публичности

Сегодня, 16 февраля, старшая дочь украинской ведущей Маши Ефросининой – Нана – отмечает 20-летие. Звездная мама по этому случаю показала редкое фото наследницы и посвятила ей теплый пост.

Несмотря на то, что Нана не любит вести публичный образ жизни, Маша Ефросинина ежегодно напоминает о ее празднике в своем блоге. Подписчики знаменитости в Instagram присоединились к поздравлениям, а OBOZ.UA решил напомнить, почему 20-летняя студентка избегает публичности и что о ней известно.

"Сегодня тебе исполнилось 20 лет, моя единственная и неповторимая Нана. Я люблю тебя! Люблю сильно и безгранично!" – написала ведущая.

Она показала архивное фото с дочерью, сделанное более 10 лет назад. На фотографии маленькая Нана в красном платье сидела на кухне, а ее мама нежно смотрела на дочь.

Ефросинина не часто рассказывает о наследнице, и, как выяснилось, это просьба самой студентки. Она отчаянно избегает публичности, уверяя, что не понимает стремление матери к медийному образу жизни.

"Она сказала: "Мама, вот представь себе, что тебе нравится публичность, а мне с точностью до наоборот. Я не понимаю всего того, что испытываешь ты. Мне не нравится, когда меня обсуждают, когда говорят обо мне, когда меня снимают. Мне даже не нравится, когда смотрят на меня на улице. Я этого не хочу. Я хочу свободы. Я хочу принадлежать сама себе", – рассказывала ведущая в интервью.

Однако некоторые фото старшей дочери артистки все же попадали в сеть благодаря ее матери. Ефросинина даже шутила, что "имеет разрешение от дочери публиковать ее фото только раз в год".

К примеру, в прошлом году звезда показала 19-летнюю красавицу, и подписчики заметили, что она очень похожа на маму.

Нана в свое время училась в канадском колледже, но из-за пандемии и коронавирусных ограничений закончила экстерном и поступила в нидерландский университет.

Ранее OBOZ.UA писал о взрослых дочерях Зеленских, Оли Поляковой, Александра Педана и Ольги Фреймут. Некоторые из них ведут публичный образ жизни и уже имеют фанатов, а другие скрываются от камер, предпочитая покой.

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