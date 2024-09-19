Инсайдер раскрыл, какое будущее для младших детей хотят принц Уильям и Кейт Миддлтон

Британская принцесса Кейт Миддлтон и принц Уильям с самого рождения каждого из трех своих детей готовили их к исполнению королевских обязанностей. Впрочем, история с выходом принца Гарри (брата принца Уильяма) из королевской семьи заставила супругов задуматься о возможном соперничестве за трон между своими детьми.

Видео дня

Кейт и Уильям готовятся к тому, что их старший сын Джордж, которому сейчас 11 лет, займет престол короля, ведь он второй в очереди после своего отца. А чтобы не давать основы для враждебности между ним и младшими 9-летней принцессой Шарлоттой и 6-летним Луи, родители решили "модернизировать" монархию и планируют потомков вырастить вне королевской семьи, пишет The Daily Beast.

"Рабочее предположение состоит в том, что двое младших детей будут жить и делать свое собственное дело. Их будут поощрять не становиться работающими членами королевской семьи", – рассказал изданию инсайдер, якобы являвшийся работником Букингемского и Кенсингтонского дворцов.

Об этом заговорили после того, как был раскрыт план Его Величества Чарльза III ограничить количество лиц королевской семьи, чтобы уменьшить нагрузку на налогоплательщиков, ведь монархия живет на средства обычных британцев. Оказалось, что принц Уильям собирается зайти еще дальше, после того как возглавит престол короля.

"Когда старшие члены семьи уйдут на пенсию, Уильям не будет приглашать никого другого стать работающим членом королевской семьи. Еще неизвестно, захочет ли он, чтобы двое его младших детей стали работающими членами королевской семьи", – сообщает источник план принца Уильяма.

То, что королевские супруги пытаются оставить жизнь своих детей конфиденциальной также могут указывать на стремление родителей позволить им выбрать себе судьбу самостоятельно без постоянного преследования людей, интересующихся членами монархии.

"Не секрет, что Уильям был опустошен разрушением своих отношений с Гарри. Хотя он полностью возлагает вину на Меган и Гарри, он, конечно, также понимает, что вся система, где один из ваших детей менее важен, чем другой, по случайности рождения, сыграла огромную роль в том, что произошло и как это произошло, – поделился с источником друг супругов. – Они с Кэтрин обожают детей, и всю их жизнь посвящена детям. Я думаю, что они хотят найти практическое решение проблемы "запасных" (так называют принца Гарри, после того, как он покинул Британию. – Ред.), которая мучила семью на протяжении многих поколений".

Ранее OBOZ.UA писал, что отсутствие принца Луи на большинстве королевских событий, где появляются его старшие брат и сестра, на самом деле план Кейт Миддлтон. Его постепенно собираются приучать к своим обязанностям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!