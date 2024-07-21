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Часть плана Кейт Миддлтон. Почему младший сын принца Уильяма почти не появляется на публике

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
1,1 т.
Часть плана Кейт Миддлтон. Почему младший сын принца Уильяма почти не появляется на публике

Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма 6-летний Луи почти не появляется на публике и это не потому, что он веселиться на официальных мероприятиях. Принцесса создала особый план, согласно которому собирается постепенно приучать детей к своим королевским обязанностям.

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Дети постарше уже чаще сопровождают родителей. Несколько последних лет 10-летний принц Джордж ездит на светские мероприятия с родителями, а 9-летняя принцесса Шарлотта недавно составила компанию Кейт Миддлтон на финале мужского Уимблдона-2024. Одновременно с этим принц Джордж сопровождал отца на Евро-2024 в Берлине, Германия. Как пишет The Mirror, принц Луи в то время остался дома.

Часть плана Кейт Миддлтон. Почему младший сын принца Уильяма почти не появляется на публике

Королевский эксперт Лиззи Робинсон объясняет это тщательным планом родителей, чтобы погрузить троих детей в публичную жизнь. У супругов есть желание "мягко познакомить" потомков со своими обязанностями.

"Они очень тщательно подходили к тому, как они это делали и к чему они вели. Они рассматривали каждое событие в каждом конкретном случае. И тот факт, что Луи не взяли [с собой], свидетельствует о том, что они обдумывают, что, по их мнению, правильно для каждого ребенка в определенное время.

Часть плана Кейт Миддлтон. Почему младший сын принца Уильяма почти не появляется на публике

Единственная дочь пары принцесса Шарлотта, похожа, была удовлетворена впервые за долгое время выйти в люди с мамой. Девочка, как и Кейт Миддлтон, искренне улыбалась и наслаждалась просмотром ежегодного теннисного турнира Уимблдон-2024.

"Посмотрите на Шарлотту, которая смотрит на свою мать, она знает, через что прошла Кэтрин за последние шесть-семь месяцев. Она видела ее и в хорошие, и в плохие дни. Для нее это тоже награда, удовольствие посидеть с матерью, увидеть, как ее любят, и весело провести день. Потому что у детей, вероятно, были действительно тяжелые шесть или семь месяцев, поэтому видеть ее такой гордой и счастливой по отношению к своей матери, я считаю, что это было очень приятно", – заявил королевский эксперт Мэтт Уилкинсон.

Часть плана Кейт Миддлтон. Почему младший сын принца Уильяма почти не появляется на публике

Младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа, составившая компанию семейству, активно обсуждала события теннисного матча с принцессой Шарлоттой. На фото попал интересный момент, на котором молодое королевское лицо эмоционально делится своими мыслями с тетей, которая искренне улыбается услышанному.

Часть плана Кейт Миддлтон. Почему младший сын принца Уильяма почти не появляется на публике

Ранее OBOZ.UA писал об эмоциях, которые выражали принц Джордж и принц Уильям по поводу проигрыша сборной Англии на Евро-2024. Яблоко от яблони далеко не падает, ведь пользователи сети заметили невероятное сходство между действиями отца и сына.

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