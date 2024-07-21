Часть плана Кейт Миддлтон. Почему младший сын принца Уильяма почти не появляется на публике

Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма 6-летний Луи почти не появляется на публике и это не потому, что он веселиться на официальных мероприятиях. Принцесса создала особый план, согласно которому собирается постепенно приучать детей к своим королевским обязанностям.

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Дети постарше уже чаще сопровождают родителей. Несколько последних лет 10-летний принц Джордж ездит на светские мероприятия с родителями, а 9-летняя принцесса Шарлотта недавно составила компанию Кейт Миддлтон на финале мужского Уимблдона-2024. Одновременно с этим принц Джордж сопровождал отца на Евро-2024 в Берлине, Германия. Как пишет The Mirror, принц Луи в то время остался дома.

Королевский эксперт Лиззи Робинсон объясняет это тщательным планом родителей, чтобы погрузить троих детей в публичную жизнь. У супругов есть желание "мягко познакомить" потомков со своими обязанностями.

"Они очень тщательно подходили к тому, как они это делали и к чему они вели. Они рассматривали каждое событие в каждом конкретном случае. И тот факт, что Луи не взяли [с собой], свидетельствует о том, что они обдумывают, что, по их мнению, правильно для каждого ребенка в определенное время.

Единственная дочь пары принцесса Шарлотта, похожа, была удовлетворена впервые за долгое время выйти в люди с мамой. Девочка, как и Кейт Миддлтон, искренне улыбалась и наслаждалась просмотром ежегодного теннисного турнира Уимблдон-2024.

"Посмотрите на Шарлотту, которая смотрит на свою мать, она знает, через что прошла Кэтрин за последние шесть-семь месяцев. Она видела ее и в хорошие, и в плохие дни. Для нее это тоже награда, удовольствие посидеть с матерью, увидеть, как ее любят, и весело провести день. Потому что у детей, вероятно, были действительно тяжелые шесть или семь месяцев, поэтому видеть ее такой гордой и счастливой по отношению к своей матери, я считаю, что это было очень приятно", – заявил королевский эксперт Мэтт Уилкинсон.

Младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа, составившая компанию семейству, активно обсуждала события теннисного матча с принцессой Шарлоттой. На фото попал интересный момент, на котором молодое королевское лицо эмоционально делится своими мыслями с тетей, которая искренне улыбается услышанному.

Ранее OBOZ.UA писал об эмоциях, которые выражали принц Джордж и принц Уильям по поводу проигрыша сборной Англии на Евро-2024. Яблоко от яблони далеко не падает, ведь пользователи сети заметили невероятное сходство между действиями отца и сына.

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