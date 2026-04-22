'Хочу всем его показать'. Кристина Соловий раскрыла благородную причину, почему прячет своего любимого от публики

В течение длительного времени певица Кристина Соловий пыталась избегать обсуждения своей личной жизни, однако теперь дала понять, что ее сердце не свободно. Артистка призналась, что чувствует себя максимально счастливо рядом с избранником, однако не планирует показывать его публике по довольно благородной причине – чтобы не причинить боль людям, которые в наше сложное время не могут видеть любимых.

Об этом знаменитость рассказала в комментарии для BLIK.ua. Она подчеркнула, что перестанет прятать партнера от публики, когда для этого наступит лучший период.

"Я счастлива, посмотрите на меня. Но больше ничего не скажу, потому что это будет несправедливо по отношению к тем людям, которые потеряли своего любимого человека. Или не могут с ним видеться. Это, знаете, как выставлять посты о путешествиях. Поэтому, думаю, пока пусть оно будет мое. Но придет время, я очень, поверьте, хочу всем его показать", – поделилась артистка.

Напомним, что ранее Кристина Соловий имела довольно бурный роман с писателем и фронтменом группы "Жадан и Собаки" Сергеем Жаданом. Первые слухи о том, что артистов связывают не только рабочие отношения появились в 2022 году после выхода клипа на трек "Юність", где они мастерски отыграли влюбленную пару. Позже Соловий и Жадана начали замечать вместе на прогулках, более того, исполнительницы не стеснялись обниматься перед публикой во время концертов.

Официально певица подтвердила отношения со старшим коллегой в 2024 году, когда они уже перестали быть парой. Как рассказывала Кристина Соловий, именно она стала инициатором разрыва, ведь полюбила другого мужчину, о чем сообщила Жадану во время телефонного разговора. После этого артистка почти не комментировала личную жизнь, только в одном интервью коротко отмечала, что строила отношения с военным.

