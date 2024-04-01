'Хотел бы попросить прощения'. Соловий рассказала о любимом в ВСУ и призналась, что не общается с Вакарчуком и Жаданом

Украинская певица Кристина Соловий призналась, общается ли она с Сергеем Жаданом и Святославом Вакарчуком. Артистка также приоткрыла занавес на свою личную жизнь.

Подробностями звезда поделилась в блиц-интервью для Люкс ФМ. Соловий отметила, что сейчас не поддерживает общение с бывшим любовником Жаданом.

Что касается наставника певицы, солиста группы "Океан Эльзы" – ситуация аналогичная. "Я действительно не общаюсь со Святославом, и это не по моей инициативе", – добавила Соловий.

Артистка призналась: сначала была влюблена в Вакарчука, "как все из его команды". "У него такое волшебство, когда он влюбляет в себя людей. Это больше не как мужчины, а как личность. Он очень сильная личность. Он увлекает, он умеет это делать", – объяснила звезда.

Она добавила, что хотела бы попросить прощения у него за свои резкие высказывания. "Хотелось бы, чтобы он почувствовал, поставил себя на мое место и понял, что я не имела в виду ничего, что должно было его оскорбить. Но он этого не почувствует", – говорит певица.

Относительно новых отношений Соловий была не многословной. "Он военнослужащий. Окей, все, на этом хватит", – рассказала она.

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