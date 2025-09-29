'Я не разрешаю!' Alyona Alyona раскрыла, почему ее бойфренд не может уехать из села и не ходит с певицей на светские события

Украинская рэпер Алена Савраненко, более известная аудитории под сценическим псевдонимом Alyona Alyona, объяснила, почему никогда не появляется на публичных мероприятиях в компании своего любимого мужчины. По словам исполнительницы, ее избранник не приезжает с ней в Киев, ведь "прикован" к родному селу в Ивано-Франковской области.

Да и сама артистка не очень хочет, чтобы ее бойфренд перебрался в столицу, потому что наслаждается временем, которое проводит с ним в более тихой и спокойной местности. Об этом она сообщила в комментарии для проекта "Тур зірками".

"Он не путешествует со мной в столицу. Он дома не один, потому что есть человек, за которым ему надо ухаживать. Соответственно, он прикован к своим территориальным обстоятельствам, а я его в этом поддерживаю. Мне достаточно нашего общения, такого, как оно есть. Незачем тащить его в этот шумный Киев. Нет-нет-нет, я не разрешаю! Баба Яга против", – высказалась исполнительница.

Как поделилась Alyona Alyona, ей очень нравится жить с любимым на Ивано-Франковщине, ведь там уже все успели с ней пофотографироваться, и теперь относятся как к обычному человеку, а не знаменитости. Рэпер может спокойно ухаживать за клумбой, ходить с бойфрендом по грибы или на рыбалку.

"Я разделила эти два мира. В душе сейчас я бы подумала, в каком мире мне лучше. В мире публичности, где ты только отдаешь и так мало получаешь, или в мире, где есть тепло и ласка. Где ты отдаешь столько, а получаешь вдвое больше", – рассказала рэпер.

Что известно об отношениях Alyona Alyona

Артистка не часто делится подробностями своей личной жизни, но все же не скрывает от аудитории, что ее сердце не свободно. Впервые об отношениях с любимым, которого зовут Владимир, она заговорила в 2023 году. Артистка раскрыла, что ее избранник тоже занимается музыкой, однако не является публичным.

История любви пары началась с обычной коммуникации в Instagram. Они время от времени отвечали друг другу на сториз или комментировали треки, и даже не задумывались об отношениях. Однако, как вспомнила Alyona Alyona, однажды Владимир попросил ее о помощи с организацией выступления за рубежом. Рэпер ему не отказала, и после этого они начали значительно активнее коммуницировать.

Впоследствии между ними разгорелся небольшой спор относительно жанров музыки. Однако конфликт не ухудшил отношения Alyona Alyona с Владимиром, а наоборот – разжег между ними "искру". Они начали строить отношения и даже жить вместе.

Интересно, что еще в 2024 году рэпер отказалась от жизни в Киеве и переехала к своему возлюбленному в поселок Выгода Ивано-Франковской области. Как признавалась артистка, на такое решение повлияло не только то, что в этом населенном пункте живет ее возлюбленный, но и желание жить в спокойствии.

"Крути не крути, а я из села. То, что у тебя есть доступ к природе, – очень важно. Думаю, что полномасштабное вторжение просто усилило и вытащило все то, что тебе нравилось, но ты об этом забыл из-за своей карьеры и работы. Дофамин, я могу съесть шоколадку и я счастлива. А вот серотонин – это восход и закат солнца, пойти в лес по грибы, увидеть заснеженные деревья. Это то счастье, которого не хватает", – делилась рэпер.

К тому же, преимущество в жизни за пределами столицы Alyona Alyona нашла и в финансовом плане. Для комфортной жизни на Ивано-Франковщине, учитывая аренду жилья, здоровье, автомобиль и питание, ей необходимо 2 тысячи долларов.

