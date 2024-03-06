Кристина Соловий впервые рассказала о романе с Сергеем Жаданом и призналась, почему бросила писателя

Слухи о романе певицы Кристины Соловий и писателя и музыканта Сергея Жадана не утихали около года, а ныне артистка их подтвердила. Впрочем, она объяснила, что любовь пару уже не объединяет и они оба пошли разными путями, потому что появились новые отношения.

Соловий понравился другой мужчина, поэтому не могла быть в отношениях с на 18 лет старшим Жаданом, рассказала она Маше Ефросининой в интервью "Экзамен". Но не так сказочно начинались их отношения, как это казалось публике – оба имели партнеров.

"На время нашего знакомства мне было 29 или 30 лет. Он позвал меня на интервью. До этого мы ни разу не пересекались. Я сказала ему, что уже очень долго хотела с ним познакомиться. А через 2 недели он написал мне, что хочет сделать общую песню. Я сказала, что песня мне не понравилась и попробуем что-то сделать вместе, а не уже то, что существует. Это было 23 февраля 2022 года. Вечером он начал писать мне, что хотел бы со мной выпить. И у нас завязалось романтическое общение, которое длилось несколько месяцев. Я на тот момент была в отношениях, а Сергей был в браке", – поделилась Соловий.

Свое общение пара скрывала он лишних глаз и слухов, а клип "Юность", создавший резонанс в сети из-за страстных поцелуев на камеру Жадана и Соловий, певцы подали под "соусом" творческого дуэта.

"Несколько месяцев продолжалось общение в формате онлайн. Он присылал мне стихи и селфи свои, я отвечала. [В офлайн отношения перешли] тогда, когда об этом никто не говорил публично. Поскольку я в творчестве воспроизвожу свои личные истории, я пригласила его сняться в клипе [к песне "Юность"]. На тот момент наши отношения были в разгаре. Я просила это преподносить как творческий тандем. Это был космический союз", – сказала она.

Их отношения закончились неожиданно и грустно – Соловий полюбила другого мужчину, будучи девушкой Жадана. Она рассказала, что не успела рассказать о новом бойфренде певцу, а тот узнал раньше.

"Эти отношения, и творческие, и личные, были его инициативой. Мне даже было жаль, что мои чувства оказались не так сильны, как его. Он очень этого хотел. А я немного впала в иллюзию, что я не могу ему этого не дать. Но в результате я влюбилась и все произошло, как произошло. Это была напряженная история и она очень потрепала всем нервы. Всем сторонам. Из-за того, как это произошло… было непросто", – сказала Соловий свой разрыв.

По словам певицы, она сообщила Сергею Жадану о новых отношениях по телефону и стала инициатором разрыва, а ныне восстанавливает ментальное здоровье с помощью антидепрессантов.

Соловий отметила, что хоть она до сих пор в отношениях с новым бойфрендом, который на 11 лет старше ее, но полностью разрывать все связи с 49-летним Жаданом не собирается: "Мы будем здороваться при встрече. Он желает мне быть счастливой и любимой, и я желаю ему того же".

Ранее OBOZ.UA писал, что Сергей Жадан перестал ездить за границу с концертами. Причина в нежелании иностранцев слушать о войне в Украине и помогать.

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