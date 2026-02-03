'Хочу дать изысканный ответ'. Михаил Хома впервые заговорил о слухах относительно жены и двух детей

Певец и шоумен Михаил Хома (DZIDZIO), впервые публично отреагировал на слухи о своей личной жизни после развода с певицей SLAVIA. В сети активно обсуждают, что артист якобы снова женился и даже уже стал отцом двойни.

Видео дня

Михаил Хома подогрел интерес к теме, отвечая на вопрос OBOZ.UA, действительно ли имеет жену и детей. Певец пообещал в ближайшее время публично "дать очень изысканный ответ". Также спросила Дзидзьо об отцовстве и певица alyona alyona.

Напомним, о возможных изменениях в личной жизни DZIDZIO ранее рассказал телеведущий Тимур Мирошниченко в одном из выпусков программы "ЖВЛ". По его словам, в медиапространстве ходят слухи, что сердце артиста уже давно не свободно. Более того – якобы он вместе с новой женой воспитывает двойню.

OBOZ.UA обратился за комментарием к исполнителю во время записи очередного эпизода шоу "Отгадай мелодию", которое весной стартует на онлайн-платформе SWEET.TV. Михаил Хома является ведущим этого проекта. Впрочем, певец решил пока не раскрывать все карты: "Пока не отвечаю на этот вопрос, потому что хочу дать очень изысканный ответ. Я изящно это сделаю", – заинтриговал артист.

Интересно, что такой же вопрос DZIDZIO задала певица alyona alyona прямо во время эфира. Перед началом записи программы Михаил Хома обратился к звездным участникам проекта с теплым наставлением: "Будьте искренними, ведите себя непосредственно, играйте, как дети". Алена мгновенно подхватила эту идею и с улыбкой парировала неожиданным: "А у тебя есть дети?". Впрочем, и в этот раз артист не стал раскрывать подробности, ограничившись универсальной фразой: мол, пусть дети будут у всех.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что на слухи о возможном отцовстве Михаила Хомы отреагировала его кума – певица Ольга Цибульская. В комментарии для проекта "Наедине с Гламуром" артистка призналась, что не располагает никакой информацией о возможном пополнении в семье певца и посоветовала обращаться с такими вопросами непосредственно к самому шоумену. "Я ничего не знаю – надо у Михаила спрашивать. Знает один Бог и Дзидзьо. Больше никто. У меня есть правило не лезть в личную жизнь мужчин, которых люблю", – откровенно заявила Цибульская.

В свою очередь бывшая жена Хомы, певица SLAVIA (Ярослава Притула), также делилась собственными наблюдениями относительно его сердечных дел. По ее словам, артист, вероятно, до сих пор остается холостяком. "Сейчас, насколько я понимаю, у него нет женщины. Мы общаемся, и он рассказывал, что к нему прибилась кошка – говорил, какая она красивая, даже фото сделал. А я спрашиваю: есть ли у него хозяйка в доме? Он ответил: "Ну, разберусь, разберусь". Я так понимаю, что нет", – поделилась SLAVIA.

Также OBOZ.UA рассказывал, как сложилась судьба Михаила Хомы и его бывшей жены-певицы после развода.

Полный репортаж с записи программы "Угадай мелодию" читайте на OBOZ.UA здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!