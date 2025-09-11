Бывшая жена DZIDZIO раскрыла тайну его личной жизни: свободно ли сердце певца

Украинская певица SLAVIA (Ярослава Притула) приоткрыла завесу личной жизни своего бывшего мужа DZIDZIO (Михаила Хомы). После разрыва артисты смогли сохранить дружеские отношения, поэтому время от времени интересуются делами друг друга и даже могут задеть темы относительно сердечных дел.

Так, например, недавно DZIDZIO рассказал экс-избраннице, что у него появилась кошка. Однако, когда SLAVIA попыталась узнать, свободно ли сердце исполнителя, он дал довольно неоднозначный ответ. Об этом певица рассказала для проекта "Ближче до зірок".

"Сейчас, насколько я понимаю, у него нет женщины. Мы общаемся и он мне рассказывал, что к нему прибилась кошка. Говорил, какая она красивая, фотку сделал. А я спрашиваю, есть ли у него хозяйка в доме. Он говорит: "Ну разберусь, разберусь". Я так понимаю, что нет", – поделилась исполнительница.

Кроме того, как поделилась SLAVIA, недавно на просторах сети она увидела информацию, что DZIDZIO якобы является отцом двоих детей. Певица даже поставила лайк под постом, которое оказалось фейком, ведь искренне хочет, чтобы у бывшего избранника была счастливая семья.

Что известно об отношениях знаменитостей

Михаил Хома встретил Ярославу Притулу во времена, когда она училась в музыкальном училище. Между исполнителями разгорелись чувства и они начали строить отношения. В 2013-м пара сыграла свадьбу.

Однако со временем их любовь дала трещину. Впервые DZIDZIO заговорил о разрыве в конце апреля 2021 года, но, как оказалось, пара к тому времени жила отдельно уже более 9 месяцев. Что интересно, после развода исполнители поддерживают связь, более того, даже вместе праздновали это событие. Они провели вечер в любимом ресторане.

