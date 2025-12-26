Появились слухи, что Дзидзьо стал отцом двойни: его кума ответила

В последнее время на просторах сети распространяются предположения, якобы украинский исполнитель Михаил Хома, более известный аудитории как Дзидзьо, стал отцом двойни. Сам исполнитель никак не затрагивает тему личной жизни в публичном пространстве, однако на эти слухи отреагировала его кума, певица Ольга Цибульская.

Знаменитость заверила в комментарии для проекта "Наодинці з Гламуром", что не владеет никакой информацией о пополнении в семье Дзидзьо. Кроме того, она подчеркнула, что все подобные подробности стоит расспрашивать у самого шоумена.

"Ничего не знаю, надо у Михаила спрашивать. Знает один Бог и Дзидзьо. Больше никто. У меня есть привычка не лезть в личную жизнь мужчин, которых я люблю", – высказалась Цибульская.

Заметим, что о возможных изменениях в личной жизни Дзидзьо упоминал ведущий Тимур Мирошниченко в одном из выпусков программы ЖВЛ. Как рассказал комментатор, по некоторым слухам, сердце исполнителя уже давно не свободно, более того, он воспитывает детей.

"О его личной жизни до сих пор ничего неизвестно, только ходят слухи, что он уже несколько лет женат и имеет детей. Опять же, по некоторым слухам, у него родилась двойня", – говорил Мирошниченко.

А вот бывшая жена Дзидзьо, певица SLAVIA (Ярослава Притула), делилась совсем другой информацией относительно его сердечных дел. По словам исполнительницы, ее экс-партнер якобы все еще является "холостяком".

"Сейчас, насколько я понимаю, у него нет женщины. Мы общаемся и он мне рассказывал, что к нему прибилась кошка. Говорил, какая она красивая, фотку сделал. А я спрашиваю, есть ли у него хозяйка в доме. Он говорит: "Ну разберусь, разберусь". Я так понимаю, что нет", – рассказывала исполнительница.

