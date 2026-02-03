'Да как такое не знать?!' Ведущий 'Угадай мелодию' Михаил Хома – о провокационном звонке Пономарева, разбитой зрителями технике и провалах звезд

В Киеве продолжаются съемки легендарного шоу "Угадай мелодию", которое уже весной выйдет на платформе SWEET.TV. OBOZ.UA побывал на съемках и узнал, что на самом деле происходит вне камер.

Видео дня

В частности, ведущий проекта, певец Михаил Хома (Дзидзьо) рассказал, как звезды теряются на собственных хитах и почему зрители от эмоций будут крушить гаджеты прямо у экранов. А одна из звездных участниц – alyona alyona – призналась, что уже побеждала в подобном шоу, и поделилась, кому перечислит свой выигрыш в случае новой победы.

По словам руководителя продакшна Елены Кричковской, "Угадай мелодию" – официально первое музыкальное развлекательное шоу в мире: родилось оно еще в 1953 году на американском телевидении. И уже более 70 лет не исчезает с экранов – его снимают в разных странах, сейчас как минимум в пяти. Самая известная американская версия, у них это селебрити-формат – так же, как и у нас.

"Почему мы выбрали этот проект? Потому что живем в трудное время, и нам нужна хотя бы маленькая пауза, – продолжает Елена Кричковская. – Я сегодня ехала на работу и слушала интервью с известным психотерапевтом, который сказал: если не позволять себе иногда отвлекаться, накроет депрессия. Поэтому мы и выбрали песню, потому что для украинцев это часть генетического кода. На каждое событие в жизни своя мелодия: грустим – поем, радуемся – поем, женимся, рождаемся – тоже. Во-первых, это шоу – по-моему, очень хорошая поддержка. Во-вторых, это опора для музыкантов, которые снова расправили крылья и творят на украинском. И в-третьих, подспорье для Вооруженных сил Украины, потому что все выигрыши из программы мы донатим: ВСУ, волонтерам. И что важно – каждый победитель сам выбирает, кому пойдет его выигрыш".

По словам Елены Кричковской, мировой формат – это всегда определенные правила игры. Но настоящая магия начинается тогда, когда страна наполняет их своим содержанием: "За основу берется база формата, но каждая страна подстраивает его под себя. А у нас – невероятная музыкальная культура и огромное наследие. Работая над проектом, мы узнали шокирующие факты о том, как много украинских мелодий у нас просто украдено и выдано за свои".

Шоу будет иметь 15 эпизодов, в каждом по три звездных участника. Это люди из очень разных сфер: шоу-бизнес, спорт, телевидение, блогосфера. Среди них – Александр Пономарев, Тина Кароль, Ирина Билык, Артем Пивоваров, Павел Зибров, "Львы на джипе", Анна Ризатдинова, Евгений Клопотенко и многие другие. Ведущим программы стал исполнитель Михаил Хома.

"Мы смотрели, примерялись, тестировали, потому что ведущий – это ключевая фигура, – говорит Елена. – Было важно, чтобы это были не просто шоумен или шоувумен, а человек, реально имеющий отношение к музыке. Поэтому смотрели много вариантов – и среди очень громких имен тоже. Михаил – идеальное сочетание: один из самых сильных голосов на украинской сцене с мощной шоуменской энергией. Чувствует зал, эмоционально включен, умеет "завести" и при этом дружит со всеми участниками – потому что они все давно знают друг друга. А это сразу создает не напряжение, а теплоту. И именно о такой атмосфере мы мечтали".

"Первый сезон сделали со звездными украинцами, но не исключаем, что проект будет иметь продолжение и с другими участниками. Мы реально влюбились в это шоу еще до того, как приобрели его и начали адаптировать. А уже на съемках окончательно убедились в правильности выбора – атмосфера невероятно заряжает". Стоимость лицензии и производства Елена озвучивать отказалась. Говорит, это закрытая информация, и не только для Украины. В каждой стране такие договоренности держат в тайне. Точную дату премьеры еще согласовывают, но уже понятно, что это будет весной.

Одна из звездных участниц, певица аІуоnа аІуоnа в разговоре с OBOZ.UA призналась, что долго не колебалась – на участие в шоу согласилась почти сразу. "Я очень люблю музыку. И, кстати, одно музыкальное шоу уже выигрывала – это был YouTube-формат, что-то типа "Угадай мелодию". Я тогда победила Аню Тринчер буквально на полбалла – вот так сложилось. И теперь интересно: повезет ли мне и на этот раз", – улыбается певица. Компанию участников, говорит, не выбирали – все решал рандом. Но с донатом в случае победы она определилась еще до съемок: "Я точно знаю, куда хочу перечислить свой выигрыш, если выиграю. Это 423 батальон беспилотных систем – на комплектующие для дронов. Я была у них в гостях, им постоянно нужны платы, транзисторы – не знаю всех технических названий, но точно известно одно: этого всего всегда нужно много. Поэтому если выиграю – с удовольствием отдам все туда".

По словам еще одного участника шоу – известного продюсера и телеведущего Евгения Таллера ("Ну мам", "Любовь и блогеры"), он раньше никогда не участвовал в подобных программах. "Музыку люблю и слушаю, но в этом шоу точно найдется кто-то, кто выбьется уже после первого тура. Мне кажется, я мог бы исполнить эту роль", – шутит он. Маленький спойлер: так не произойдет.

"Мне доверили очень ответственную роль – стараюсь на все 100, – откровенно поделился с OBOZ.UA ведущий проекта Михаил Хома. – А как оно получится – не знаю. Уже вы решите, хорошо это получилось или нет. "Угадай мелодию" – актуальная история. Кто-то помнит ее с детства, а для кого-то это будет знакомство. И я вам скажу: вы услышите много неожиданных фактов. Меня, например, очень умилили истории про "Чорнобривці" и "Батько наш – Бандера". Некоторые вещи не знал. Здесь звучат только хиты – и мировые, и украинские. Но меня особенно интересуют наши. Потому что мы поднимаем украинские песни: те, которые все знают, и те, которые еще только будут открывать".

"Самое интересное – это когда звезды не угадывают песни, – продолжает Михаил Хома. – И порой это даже собственные хиты! А зрители тем временем дома будут искать в гугле, открывать ChatGPT и спрашивать: "А что это за песня? Откуда она?" И потом: "Да как такое можно не знать?!" Вот и есть главное – эмоция. Представьте себе, сколько из-за этого шоу телевизоров, планшетов и телефонов разлетится вдребезги! Берегите нервы, зрители! Смог бы я сам стать участником? Вы знаете, внимательно наблюдал за игроками. И заметил интересную вещь: порой они точно знают мелодию, а тут вдруг ступор. Человек смотрит на меня, я хочу подсказать, но не имею права. Знаете почему ступор? Потому что включается азарт. Ты думаешь: "Угадаю эту мелодию по четырем нотам!" А не хватает буквально одной – пятой. Еще заметил интересную тенденцию: немузыканты часто знают песни лучше музыкантов. Почему? Потому что те не успевают смотреть, слушать. А люди, которые не пишут музыку, чаще просто наслаждаются песнями и помнят их. Иногда участники меня реально удивляли. Например, актриса Екатерина Кузнецова – оказывается, 12 лет пела в хоре и мечтала стать оперной певицей. Кто бы мог подумать!"

"Хотя честно признаюсь, долго принимал решение, потому что не до конца ведущий, больше – артист. И для меня это был вызов. Переживал, как маленький ребенок (смеется). Концертов море, надо готовиться – у меня действительно мало свободного времени. Вот сегодня, например, снова сажусь в поезд: еду на концерт в Ивано-Франковск, в отеле даже не ночую – сразу обратно в Киев. А здесь дополнительный бешеный темп. Это постоянно тексты, тексты, тексты: дома читаешь, в дороге читаешь, приходишь на площадку – и надо сразу включаться. А как поймать ритм? Это немного ощущение как в школе перед экзаменом. Говорят: "А ты все выучил?" А ты, как всегда, до последнего не знаешь всех деталей. Помню, ехал на первые съемки и думал: "Наверное, надо было отказаться". А потом остановил себя: ну нет, надо принимать вызов и пробовать".

"Сегодня последний день нашей работы. А, нет, еще у нас будет одна программа, и дальше – все будут плакать, потому что очень сдружились. Кто больше всего поразил среди участников? Все! Действительно, каждый. Сначала немного настороженные – война, мы забыли, что такое шоу, я сам забыл, как это, когда на тебя смотрит одновременно много камер. Искренне: мне понравилось работать в этом проекте, хотя так не со всем в моей жизни. Я такой, знаете, однолюб: когда влюбляюсь, то это надолго. В одно место могу ходить есть, одно и то же выбирать – такой характер. И тут я влюбился во всех. В тех, кто мне подсказывает в ухо, в режиссеров, в людей в зале, в наш супероркестр – он космический. Хочу, чтобы наша программа стала лучшей версией этого формата в мире. Знаю, звучит смело, но об этом мечтаю".

"Такие музыкальные форматы сегодня особенно важны для зрителя, потому что мы все очень уставшие, – добавляет Михаил. – Мы вроде привыкли к тревогам и новостям, но это ненормально. Нормально – когда есть тепло, когда есть надежда. Потому что в счастливом состоянии люди побеждают, а в несчастном – проигрывают. Мы уже приняли реальность: у нас война. Но мы не собираемся умирать. Мы собираемся жить – ради наших детей. И потом, смотрите: песни сопровождают нас всюду. Мы слушаем их в машине, когда хотим поднять настроение. Дети растут под песни".

– Пан Михаил, позвольте вопрос не по теме. Но больше нигде не могу вас об этом спросить: правда, что вы стали папой?

– Пока я не отвечаю на этот вопрос, потому что хочу дать очень изысканный ответ. Я изящно это сделаю. А давайте пока вернемся к "Угадай мелодию". Смотрел ли я этот проект в детстве? Да, польскую версию. Я же родом из Новояворовска. У нас польское телевидение ловило лучше, чем советское. А потом уже и во время становления Украины ничего особо не тянуло – потому что мой дом был развернут в сторону Польши. Когда был маленьким и не шел в школу, то смотрел все передачи подряд. Все, что показывали. Так, по сути, и выучил польский язык. Поэтому если когда-то понадобится ведущий на польском телевидении – пусть обращаются.

– Интересно, ваш друг Александр Пономарев советовался с вами перед тем, как согласиться на участие в программе?

– О, конечно, спрашивал! Звонил, переживал, думал, что я ему что-то подскажу (смеется). Во-первых, я ничего не знал, а во-вторых, даже если бы знал – держал бы язык за зубами, потому что это было бы нечестно по отношению к другим участникам. Говорит: "Меня приглашают, сказали, что ты там будешь". "Буду", – отвечаю. "То есть в тот же день?" – переспрашивает. Я говорю: "Нет, каждый день, потому что буду ведущим". Я не рассказывал никому об этом до последнего, потому что не знал, как все сложится. И вот только так он узнал. Согласился принять участие, и знаю, что ему было интересно.

Ранее OBOZ.UA писал, как россияне украли идею украинского фильма: Николай стал Дедом Морозом, а Наталья Орейро заменила Ксению Мишину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!