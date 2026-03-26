"Хайпожерка". Оля Полякова набросилась на жену Виктора Павлика, которая показала их частную переписку

Анастасия Какун
Украинская певица Оля Полякова резко высказалась о жене Виктора Павлика, Екатерине Репяховой, и обвинила ее в хайпинге на громком скандале, что разгорелся после концерта 60-летнего артиста в Национальном дворце искусств "Украина". Дело в том, что блогер показала фрагмент переписки с исполнительницей, где та поддержала решение ввести старшему коллеге адреналин для улучшения голоса. После этого Полякова столкнулась с волной критики, поэтому вышла на связь, чтобы расставить точки над "і".

В своих Instagram-stories знаменитость заявила: адреналин не навредил бы Виктору Павлику, даже учитывая проблемы с сердцем, ведь его не вводят инъекционно, а просто льют на голосовые связки. А вот что на самом деле могло повлиять на здоровье артиста, по мнению Поляковой, так это поведение его жены.

"Увидела много новостей о том, что я поддержала идею уколоть в связки Павлику адреналин. Все, кто имеет отношение к вокалу, знают, что его никто не колет в связки, ягодицы или вены. Адреналин поливают на связки, чтобы они сузились и появился голос. Это абсолютно безвредная процедура. А жена Павлика просто хайпует на этой истории. Хайпожерка! А те, кто волнуются за сердце Павлика, как думаете, скандал, который она устроила не повлияет на него?" – сказала артистка.

Оля Полякова отдельно подчеркнула, что если кто-то решает вынести на публику личную переписку с ней, должен быть готов получить за это на орехи.

Напомним, что после первого за 10 лет концерта Виктора Павилика во Дворце "Украина" Екатерина Репяхова вышла на связь и заявила: подверглась психологическому давлению со стороны организаторов, в частности, художественного руководителя учреждения культуры Сергея Пермана. По словам блогера, продюсер неожиданно остановил выступление ее мужа якобы из-за проблем с голосом и начал настаивать на уколе адреналина. Когда Репяхова выступила против такой процедуры, Перман разразился гневом.

Когда скандал набрал огласку в сети звезды отечественного шоу-бизнеса начали высказывать свое отношение к ситуации. Одни поддержали Павлика и Репяхову, осудив чересчур эмоциональное поведение Пермана, а другие наоборот – считают его желание ввести певцу адреналин проявлением профессионализма. Среди последних оказалась и Оля Полякова. Исполнительница ответила на stories Репяховой, где та сообщила об отказе от инъекции, фразой: "Ну и зря! Это единственный способ зазвучать".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Виктор Павлик шокировал новыми деталями скандала с Сергеем Перманом, о которых не знала даже жена певца.

