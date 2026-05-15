С 5 мая 2026 года в Украине начал действовать новый порядок формирования пулов активов, взысканных в доход государства по решениям Высшего антикоррупционного суда в соответствии с Законом Украины "О санкциях".

Фактически речь идет о новой модели продажи санкционных активов: теперь государство сможет реализовывать их не отдельными объектами, а комплексными пакетами.

Это важное изменение не только для государства, но и для инвесторов, финансового рынка и будущей практики управления конфискованными активами.

Что меняется

Ранее конфискованное имущество, как правило, реализовывалось фрагментарно – отдельными лотами и без учета взаимосвязи между активами.

Корпоративные права, недвижимость, права требования или производственные объекты продавались самостоятельно, даже если фактически были частью единого бизнеса или хозяйственной структуры.

В результате целостный бизнес фактически "разбирался на части", что нередко снижало его реальную рыночную стоимость и интерес потенциальных инвесторов.

Новый порядок позволяет формировать так называемые "пулы активов" – то есть объединять несколько связанных между собой активов в единый лот для продажи.

И именно это является ключевым изменением.

Что такое пул активов

По сути, пул – это комплекс имущества и прав, которые имеют между собой юридическую, корпоративную или экономическую связь.

К такому пулу могут входить:

акции и корпоративные права;

недвижимость;

целостные имущественные комплексы;

права требования;

другие активы, связанные между собой хозяйственной деятельностью.

Иными словами, государство теперь пытается продавать не отдельные фрагменты бизнеса, а целостный экономический комплекс.

Для потенциальных инвесторов это означает возможность покупать не отдельные объекты, а фактически готовые бизнес-структуры.

По каким критериям формируются пулы

Новый порядок предусматривает несколько основных критериев для объединения активов в единый лот.

Юридическая связь

Объекты могут быть объединены, если они принадлежат связанным лицам или входили в одну корпоративную структуру.

Хозяйственная или производственная связь

Речь идет о ситуациях, когда активы фактически работали как единый бизнес:

производственная цепь;

общая инфраструктура;

взаимозависимые предприятия;

единый имущественный комплекс.

Единое судебное решение

Объединение возможно также тогда, когда активы были взысканы в рамках одного санкционного производства.

Сочетание корпоративных прав и прав требования

Отдельно интересно то, что новый порядок позволяет объединять:

корпоративные права;

права требования;

долговые инструменты,

если между компаниями существуют хозяйственные связи.

Фактически это открывает возможность продавать не только отдельное имущество, но и целые финансово-хозяйственные структуры.

Почему государство переходит к такой модели

Основная причина достаточно прагматична: продажа "разобранного" бизнеса часто оказывается экономически менее эффективной.

Инвестору обычно интересны:

контроль над бизнесом;

целостный производственный комплекс;

работающая структура;

бизнес, который уже работает и генерирует доход.

Именно поэтому большие комплексные лоты потенциально могут:

повысить конкуренцию;

увеличить цену продажи;

сделать активы более интересными для стратегических инвесторов.

Вместе с преимуществами появляются и новые риски

Несмотря на положительную логику реформы, новая модель создает и ряд потенциальных проблем.

Риск сужения круга покупателей

Чем больше лот – тем меньше потенциальных участников рынка могут позволить себе его приобрести.

В результате вместо большей конкуренции государство может получить ограниченный круг покупателей.

Риск концентрации активов

Большие пулы могут стать интересными прежде всего для крупных финансово-промышленных групп или связанных структур.

И здесь возникает вопрос: не приведет ли новая система к чрезмерной концентрации активов в отдельных руках.

Потенциальные юридические споры

Отдельной проблемой могут стать споры относительно самого объединения активов в пул.

Например:

действительно ли активы являются взаимосвязанными;

не нарушает ли такое объединение права отдельных участников;

не влияет ли это на рыночную стоимость активов.

И практика таких споров почти наверняка появится.

Главный вызов — как оценивать такие пулы

Фактически новая система переводит государство от продажи отдельного имущества к продаже комплексных экономических моделей.

А это значит, что ключевым фактором станет уже не только юридическое оформление, но и правильная экономическая оценка такого пула:

как оценивать взаимосвязанные активы;

как учитывать эффект синергии;

как определять справедливую рыночную стоимость;

как избежать искусственного занижения цены.

Именно здесь могут возникать самые большие дискуссии.

Вывод

Новый порядок формирования пулов санкционного имущества свидетельствует о том, что государство переходит от формальной продажи отдельных объектов к попытке реализовывать целостные бизнес-структуры.

С экономической точки зрения это выглядит логично: целостный бизнес почти всегда стоит дороже, чем набор отдельных активов.

Однако вместе с новыми возможностями появляются и новые вызовы:

риск концентрации активов;

сложность оценки;

потенциальные судебные споры;

риски непрозрачного формирования пулов.

Главный вопрос – сможет ли государство превратить санкционный механизм не просто в инструмент изъятия имущества, а в эффективный и прозрачный механизм управления экономической стоимостью таких активов.

Потому что реальная стоимость таких пулов будет определяться не только решением суда о конфискации, но и доверием рынка к прозрачности и справедливости их продажи.