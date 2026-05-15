Блог | Пулы санкционных активов: как государство меняет подход к продаже конфискованного имущества
С 5 мая 2026 года в Украине начал действовать новый порядок формирования пулов активов, взысканных в доход государства по решениям Высшего антикоррупционного суда в соответствии с Законом Украины "О санкциях".
Фактически речь идет о новой модели продажи санкционных активов: теперь государство сможет реализовывать их не отдельными объектами, а комплексными пакетами.
Это важное изменение не только для государства, но и для инвесторов, финансового рынка и будущей практики управления конфискованными активами.
Что меняется
Ранее конфискованное имущество, как правило, реализовывалось фрагментарно – отдельными лотами и без учета взаимосвязи между активами.
Корпоративные права, недвижимость, права требования или производственные объекты продавались самостоятельно, даже если фактически были частью единого бизнеса или хозяйственной структуры.
В результате целостный бизнес фактически "разбирался на части", что нередко снижало его реальную рыночную стоимость и интерес потенциальных инвесторов.
Новый порядок позволяет формировать так называемые "пулы активов" – то есть объединять несколько связанных между собой активов в единый лот для продажи.
И именно это является ключевым изменением.
Что такое пул активов
По сути, пул – это комплекс имущества и прав, которые имеют между собой юридическую, корпоративную или экономическую связь.
К такому пулу могут входить:
- акции и корпоративные права;
- недвижимость;
- целостные имущественные комплексы;
- права требования;
- другие активы, связанные между собой хозяйственной деятельностью.
Иными словами, государство теперь пытается продавать не отдельные фрагменты бизнеса, а целостный экономический комплекс.
Для потенциальных инвесторов это означает возможность покупать не отдельные объекты, а фактически готовые бизнес-структуры.
По каким критериям формируются пулы
Новый порядок предусматривает несколько основных критериев для объединения активов в единый лот.
Юридическая связь
Объекты могут быть объединены, если они принадлежат связанным лицам или входили в одну корпоративную структуру.
Хозяйственная или производственная связь
Речь идет о ситуациях, когда активы фактически работали как единый бизнес:
- производственная цепь;
- общая инфраструктура;
- взаимозависимые предприятия;
- единый имущественный комплекс.
Единое судебное решение
Объединение возможно также тогда, когда активы были взысканы в рамках одного санкционного производства.
Сочетание корпоративных прав и прав требования
Отдельно интересно то, что новый порядок позволяет объединять:
- корпоративные права;
- права требования;
- долговые инструменты,
если между компаниями существуют хозяйственные связи.
Фактически это открывает возможность продавать не только отдельное имущество, но и целые финансово-хозяйственные структуры.
Почему государство переходит к такой модели
Основная причина достаточно прагматична: продажа "разобранного" бизнеса часто оказывается экономически менее эффективной.
Инвестору обычно интересны:
- контроль над бизнесом;
- целостный производственный комплекс;
- работающая структура;
- бизнес, который уже работает и генерирует доход.
Именно поэтому большие комплексные лоты потенциально могут:
- повысить конкуренцию;
- увеличить цену продажи;
- сделать активы более интересными для стратегических инвесторов.
Вместе с преимуществами появляются и новые риски
Несмотря на положительную логику реформы, новая модель создает и ряд потенциальных проблем.
Риск сужения круга покупателей
Чем больше лот – тем меньше потенциальных участников рынка могут позволить себе его приобрести.
В результате вместо большей конкуренции государство может получить ограниченный круг покупателей.
Риск концентрации активов
Большие пулы могут стать интересными прежде всего для крупных финансово-промышленных групп или связанных структур.
И здесь возникает вопрос: не приведет ли новая система к чрезмерной концентрации активов в отдельных руках.
Потенциальные юридические споры
Отдельной проблемой могут стать споры относительно самого объединения активов в пул.
Например:
- действительно ли активы являются взаимосвязанными;
- не нарушает ли такое объединение права отдельных участников;
- не влияет ли это на рыночную стоимость активов.
И практика таких споров почти наверняка появится.
Главный вызов — как оценивать такие пулы
Фактически новая система переводит государство от продажи отдельного имущества к продаже комплексных экономических моделей.
А это значит, что ключевым фактором станет уже не только юридическое оформление, но и правильная экономическая оценка такого пула:
- как оценивать взаимосвязанные активы;
- как учитывать эффект синергии;
- как определять справедливую рыночную стоимость;
- как избежать искусственного занижения цены.
Именно здесь могут возникать самые большие дискуссии.
Вывод
Новый порядок формирования пулов санкционного имущества свидетельствует о том, что государство переходит от формальной продажи отдельных объектов к попытке реализовывать целостные бизнес-структуры.
С экономической точки зрения это выглядит логично: целостный бизнес почти всегда стоит дороже, чем набор отдельных активов.
Однако вместе с новыми возможностями появляются и новые вызовы:
- риск концентрации активов;
- сложность оценки;
- потенциальные судебные споры;
- риски непрозрачного формирования пулов.
Главный вопрос – сможет ли государство превратить санкционный механизм не просто в инструмент изъятия имущества, а в эффективный и прозрачный механизм управления экономической стоимостью таких активов.
Потому что реальная стоимость таких пулов будет определяться не только решением суда о конфискации, но и доверием рынка к прозрачности и справедливости их продажи.