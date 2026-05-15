В американо-китайских переговорах украинский вопрос по приоритетам, вероятно, был где-то на 4-м месте. На 1-м месте, как сразу публично объявил Си, был вопрос Тайваня. Это действительно серьезный вопрос, поскольку амбицией Китая является завершить объединение окружающих территорий, которые Китай считает своими и где проживают китайцы. Но именно Тайвань для Соединенных Штатов долгие годы был центром сдерживания Китая в регионе.

Более того, в американской ядерной доктрине одним из случаев, когда США могут без колебаний применить ядерное оружие, является попытка Китая силой захватить Тайвань. Это положение было закреплено еще во времена Холодной войны, и вряд ли его кто-то до сих пор менял. Поэтому неслучайно в Китае заявляют, что вопрос Тайваня должен быть решен, чтобы это не стало причиной ядерной войны между двумя сверхдержавами.

Второй вопрос – это торговля и любимые Трампом "тарифы". Происходит большой торг относительно взаимного доступа на рынки, и Трамп, очевидно, надеется выторговать относительно терпимые тарифы для китайских товаров в обмен на доступ американского бизнеса к китайским рынкам. Поэтому Трамп и привозил с собой в Китай целую делегацию американской бизнес-элиты, которая готова захватывать Китай своими невоенными методами.

Третий вопрос – это, безусловно, война США против Ирана. Трампу очень хотелось прилететь на встречу с Си победителем в этой войне, но настоящей "победы" в этой войне нет и близко. Чтобы завершить эту войну, Трамп будет готов привлечь Китай к условным гарантиям безопасности для Ирана.

Как минимум – чтобы исключить создание Ираном ядерного оружия; как максимум – чтобы как можно быстрее обеспечить открытие Ормузского пролива.

И только четвертым вопросом, и то в контексте предыдущих, могла появляться Украина. Хорошая новость заключается в том, что в том мире, который сейчас могут выстраивать США и Китай, есть больше шансов для мира в Украине, чем для войны. Ведь Китай заинтересован в стабильной работе мировой экономики, а любые долгие войны ее подтачивают. А Трампу также нужен мир в Украине – как минимум как политическая победа в глазах своих избирателей. Конечно, это пока все звучит хорошо как теория. Значительно сложнее будет реализовать все эти намерения на практике, а с реализацией реальных внешнеполитических проектов у Трампа, мягко говоря, не всегда все получается.

Впрочем, есть и вторая хорошая новость: США постепенно делят мир без участия России. Еще 5 лет назад Путин очень хотел сидеть за столом переговоров с Трампом и вместе распределять сферы влияния, в том числе и в отношении Китая. Но во время войны в Украине стало очевидно, что мир будут делить без Путина. Хотя при этом под сферы влияния двух великих держав может попасть и сама Россия.