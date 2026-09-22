"Говорили, что это не лечится". Лариса Кадочникова назвала причину смерти младшего на 25 лет возлюбленного, на спасение которого отдала все деньги

Народная артистка Украины Лариса Кадочникова рассказала о потере своего любимого мужчины, адвоката Андрея Галя, который был моложе нее на 25 лет. Сердце избранника знаменитости остановилось после длительной борьбы со сложной болезнью, которую не удалось преодолеть даже несмотря на то, что она потратила на его лечение все свои средства.

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Как отметила артистка, она не может точно сказать, почему у адвоката возникли серьезные проблемы со здоровьем, однако точно знает, что непрерывная работа непосредственно отразилась на его состоянии. О смерти партнера Кадочникова рассказала в интервью на YouTube-канале "Теща Гордона".

"Так случилось. Даже трудно объяснить, почему он заболел. Потому что много работал. И днем, и ночью работал, хотел людям помочь. Вдруг обнаружили, что у него одна из тяжелых болезней. Я все отдала этому человеку. Все деньги, которые были. Четыре года я пыталась спасти этого человека. Переходили из одной больницы в другую, а все говорили: "Это не лечится". Разводили руками и все. Но я пыталась его спасти", – поделилась актриса.

Ларисе Кадочниковой до сих пор трудно осознать утрату Андрея Галя, ведь просыпаясь, она словно слышит его голос и видит лицо. По словам артистки, ее возлюбленный был невероятно красивым человеком из хорошей семьи, однако без испытаний в его судьбе не обошлось.

"Он был невероятно красивым, высоким. У него были замечательные родители, мать — врач. И он был далеко не бедным человеком, но так сложилось, что он пришел ко мне вообще даже без квартиры. Он был адвокатом, знал законы и очень любил Украину. Он знал три языка: украинский, русский и английский", – отметила артистка.

Напомним, что Андрей Галь отошел в вечность на 63-м году жизни в начале августа этого года. Примерно за неделю до трагедии Лариса Кадочникова впервые публично заговорила о болезни мужчины, подчеркнув: все ее мысли были сосредоточены лишь на том, чтобы адвокат жил и остался таким же "прекрасным и мужественным". Но, к сожалению, судьба распорядилась иначе.

Андрей Галь и Лариса Кадочникова прожили в гражданском браке более шести лет. Чувства между ними зародились в тот период, когда адвокат помогал актрисе решать юридические вопросы, связанные со смертью ее второго мужа Михаила Саранчука.

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