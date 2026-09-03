Установлена причина смерти звезды фильма "Один дома" Тима Карри: у него была болезнь, о которой никто не знал

Актер и звезда фильма "Один дома" Тим Карри, умерший в возрасте 80 лет от ишемической болезни сердца, долгое время боролся с другим смертельным заболеванием. У знаменитости был рак почек.

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Как пишет People, документы Департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес (США) свидетельствуют, что ишемическая болезнь сердца стала основной причиной смерти Карри. Среди других важных факторов, повлиявших на смерть актера, медики указали перенесенный инсульт и рак почек.

При этом ни одно из этих заболеваний не стало причиной операции: в документах указано, что хирургических вмешательств в связи с каким-либо из этих трех проблем со здоровьем не проводилось.

Известно, что в 2012 году актер перенес тяжелый инсульт, после которого серьезно пострадала его подвижность. В сентябре 2025 года он общался с журналистами во время мероприятия, посвященного 50-летию "Шоу ужасов Рокки Хоррора", и рассказал о последствиях пережитого.

"Я до сих пор не могу ходить, поэтому и сижу в этом дурацком кресле, и это очень сковывает. Поэтому я не буду петь и в ближайшее время не буду танцевать. У меня до сих пор серьезные проблемы с левой ногой", – говорил актер.

Кэрри также вспомнил момент, когда у него случился инсульт. По его словам, сначала он не осознавал, что с ним происходит. Мужчина, который делал ему в тот момент массаж, заметил, что что-то не так, и настоял на вызове скорой помощи.

После инсульта актер значительно сократил публичные выступления и сосредоточился преимущественно на работе в озвучке. В то же время он продолжал участвовать в профессиональных проектах и даже снимался в кино.

А вот о раке почек, который теперь указан в медицинских документах как заболевание, сопровождавшее его жизнь, актер публично не рассказывал.

Тим Карри умер 25 августа в своем доме в районе Толука-Лейк в Лос-Анджелесе. Смерть наступила в 23:18. Его менеджер подтвердил информацию о смерти на следующий день. Правоохранители, прибывшие по вызову, не обнаружили признаков насильственной смерти.

Карри оставил после себя более полувековой актерский путь. Зрителям он больше всего запомнился ролями доктора Фрэнка-Н-Фертера в "Шоу ужасов Рокки Хоррора", Пеннивайза в экранизации "Оно", Владыки Тьмы в "Легенде", Уодсворта в "Игре" и консьержа в "Один дома 2".

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