"Он очень тяжело болен". 88-летняя Лариса Кадочникова, потерявшая двух мужей, впервые рассказала о беде своего возлюбленного, который моложе ее на 25 лет

88-летняя народная артистка Украины Лариса Кадочникова призналась, что ее возлюбленный, адвокат Андрей Галь, уже четыре года тяжело болен. Актриса не скрывает, что очень переживает за мужа и больше всего боится его потерять.

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Об этом звезда фильма "Тени забытых предков" рассказала в интервью ТСН. Она говорит, что болезнь любимого называет своей болью и признается, что очень его любит.

"Печально говорить, но дело в том, что у меня муж Андрей Галь, адвокат, очень серьезно заболел. И я желаю ему только одного – выздоровления. Это моя боль. Я его очень люблю. Он очень серьезно болен. И я думаю только об одном – чтобы он жил, остался таким же прекрасным и мужественным. А мне нужно мужество", – сказала артистка.

По словам Кадочниковой, Андрей Галь болеет уже около четырех лет. В то же время актриса не стала рассказывать, с каким заболеванием борется ее возлюбленный.

Их отношения начались после смерти второго мужа Кадочниковой. Галь в свое время помогал актрисе решать юридические вопросы, связанные со смертью ее мужа. Впоследствии профессиональное общение переросло в роман.

Избранник Кадочниковой моложе ее на 25 лет. Пара не стала официально регистрировать брак, однако вместе они прожили уже несколько лет.

Ранее актриса рассказывала OBOZ.UA, что ее возлюбленный – красивый, умный и очень патриотичный мужчина. Особенно она гордилась его отношением к Украине.

"Я даже не ожидала, что он будет так переживать за судьбу Украины, помогать. Я очень горжусь им. Как мы познакомились? Он помогал мне с юридическими вопросами после смерти второго мужа. А потом как-то сами собой сблизились", – делилась артистка.

Кадочникова также объясняла, почему они с ним не спешат ставить штамп в паспорте. По ее словам, с возрастом она поняла, что юридический статус отношений не является главным.

"Мы вместе уже шесть лет (по состоянию на 2025 год. – Ред.). Официально пока отношения не оформляли. Не знаю, посмотрим, как будет. Со временем я поняла, что штамп в паспорте – не главное. Важнее то, что происходит в отношениях", – говорила Кадочникова.

Личная жизнь актрисы была насыщенной и до встречи с Галем. Кадочникова дважды выходила замуж. Ее первым мужем был режиссер и оператор Юрий Ильенко. Вместе они прожили 18 лет, после чего расстались.

Вторым мужем артистки стал Михаил Саранчук, который в свое время возглавлял театр имени Леси Украинки. Их брак продлился около 30 лет. Саранчук скончался в 2014 году.

Однако самой драматичной любовной историей в жизни Кадочниковой стал роман, который произошел еще в юности. Во время учебы в Москве актриса познакомилась с женатым художником Ильей Глазуновым. Их отношения длились около трех лет.

Тогда 18-летняя Кадочникова настолько сильно влюбилась, что пыталась полностью соответствовать представлениям Глазунова об идеальной женщине. По ее словам, она теряла вес, почти не ела и плохо спала, стараясь быть рядом с любимым как можно чаще.

В то же время артистка понимала, что художник не оставит ради нее свою жену. Когда Глазунову предложили работу за границей, они встретились, поговорили и решили больше не видеться.

Кадочникова очень тяжело переживала разрыв. Она признавалась, что после окончания романа даже думала о самоубийстве.

Ранее OBOZ.UA писал, что коллега Ларисы Кадочниковой объяснил, как ее нужно было проучить за отказ говорить на украинском.

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