УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Он очень тяжело болен". 88-летняя Лариса Кадочникова, потерявшая двух мужей, впервые рассказала о беде своего возлюбленного, который моложе ее на 25 лет

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
1,4 т.
Лариса Кадочникова впервые рассказала о беде своего возлюбленного, который младше ее на 25 лет
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

88-летняя народная артистка Украины Лариса Кадочникова призналась, что ее возлюбленный, адвокат Андрей Галь, уже четыре года тяжело болен. Актриса не скрывает, что очень переживает за мужа и больше всего боится его потерять.

Об этом звезда фильма "Тени забытых предков" рассказала в интервью ТСН. Она говорит, что болезнь любимого называет своей болью и признается, что очень его любит.

"Печально говорить, но дело в том, что у меня муж Андрей Галь, адвокат, очень серьезно заболел. И я желаю ему только одного – выздоровления. Это моя боль. Я его очень люблю. Он очень серьезно болен. И я думаю только об одном – чтобы он жил, остался таким же прекрасным и мужественным. А мне нужно мужество", – сказала артистка.

По словам Кадочниковой, Андрей Галь болеет уже около четырех лет. В то же время актриса не стала рассказывать, с каким заболеванием борется ее возлюбленный.

Их отношения начались после смерти второго мужа Кадочниковой. Галь в свое время помогал актрисе решать юридические вопросы, связанные со смертью ее мужа. Впоследствии профессиональное общение переросло в роман.

Избранник Кадочниковой моложе ее на 25 лет. Пара не стала официально регистрировать брак, однако вместе они прожили уже несколько лет.

Избранник Кадочниковой моложе ее на 25 лет

Ранее актриса рассказывала OBOZ.UA, что ее возлюбленный – красивый, умный и очень патриотичный мужчина. Особенно она гордилась его отношением к Украине.

"Я даже не ожидала, что он будет так переживать за судьбу Украины, помогать. Я очень горжусь им. Как мы познакомились? Он помогал мне с юридическими вопросами после смерти второго мужа. А потом как-то сами собой сблизились", – делилась артистка.

Кадочникова также объясняла, почему они с ним не спешат ставить штамп в паспорте. По ее словам, с возрастом она поняла, что юридический статус отношений не является главным.

"Мы вместе уже шесть лет (по состоянию на 2025 год. – Ред.). Официально пока отношения не оформляли. Не знаю, посмотрим, как будет. Со временем я поняла, что штамп в паспорте – не главное. Важнее то, что происходит в отношениях", – говорила Кадочникова.

По её словам, с возрастом она поняла, что юридический статус отношений не является главным.

Личная жизнь актрисы была насыщенной и до встречи с Галем. Кадочникова дважды выходила замуж. Ее первым мужем был режиссер и оператор Юрий Ильенко. Вместе они прожили 18 лет, после чего расстались.

Вторым мужем артистки стал Михаил Саранчук, который в свое время возглавлял театр имени Леси Украинки. Их брак продлился около 30 лет. Саранчук скончался в 2014 году.

Однако самой драматичной любовной историей в жизни Кадочниковой стал роман, который произошел еще в юности. Во время учебы в Москве актриса познакомилась с женатым художником Ильей Глазуновым. Их отношения длились около трех лет.

Тогда 18-летняя Кадочникова настолько сильно влюбилась, что пыталась полностью соответствовать представлениям Глазунова об идеальной женщине. По ее словам, она теряла вес, почти не ела и плохо спала, стараясь быть рядом с любимым как можно чаще.

Вторым мужем артистки стал Михаил Саранчук

В то же время артистка понимала, что художник не оставит ради нее свою жену. Когда Глазунову предложили работу за границей, они встретились, поговорили и решили больше не видеться.

Кадочникова очень тяжело переживала разрыв. Она признавалась, что после окончания романа даже думала о самоубийстве.

Ранее OBOZ.UA писал, что коллега Ларисы Кадочниковой объяснил, как ее нужно было проучить за отказ говорить на украинском.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

звездыактрисаболезньОтношенияЛариса Кадочникова
Редакционная политика