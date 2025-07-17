Младше на 25 лет. 87-летняя актриса Лариса Кадочникова впервые рассказала о новом муже

Известная украинская актриса Лариса Кадочникова, исполнительница главной роли в культовом фильме "Тени забытых предков", впервые открыла подробности личной жизни – сейчас актриса находится в гражданском браке с успешным адвокатом, который моложе ее на 25 лет. Ларисе Кадочниковой 87 лет, ее мужу – 62.

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Это третий союз актрисы, ранее она была замужем за выдающимся украинским режиссером Юрием Ильенко, а также директором столичного Театра Леси Украинки Михаилом Саранчуком. Личную жизнь с новым партнером Лариса держит подальше от публичности, однако не скрывает: этот брак стал для нее новой страницей. Об этом Кадочникова рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Да, он действительно моложе, – рассказывает актриса о своем возлюбленном Андрее. – Красивый, очень умный и невероятно патриотичный. Я даже не ожидала, что он будет так переживать за судьбу Украины, помогать. Я очень горжусь им. Как мы познакомились? Он помогал мне с юридическими вопросами после смерти второго мужа. А потом как-то сами собой сблизились. Но он человек непростой – мне вообще по жизни попадаются мужчины с характером. Ильенко, например, тоже в чем-то был довольно жестким. Когда я звонила Андрею на работу, а он говорил, что занят, сразу же клала трубку – без обид, уважаю границы".

"Мы вместе уже шесть лет. Официально пока что не оформляли отношений. Не знаю, посмотрим, как будет. Со временем я поняла, что штамп в паспорте – не главное. Важнее, что происходит в отношениях", – добавила артистка.

Первым мужем актрисы был легендарный украинский режиссер и оператор Юрий Ильенко, с которым она прожила вместе 18 лет. В интервью OBOZ.UA актриса говорит, что несмотря на непростой развод, им удалось сохранить уважение друг к другу, хотя путь был тяжелым: "Мы могли бы расстаться красиво, но, к сожалению, не получилось. После развода даже не здоровались. Он хотел делить квартиру, и только ценой страшного скандала я сумела ее отстоять. А вот машину, деньги, дачу – забрал себе. По благородству он должен был оставить все мне: не я же уходила из семьи. Но я все простила. Он был слишком талантливым человеком, чтобы держать в памяти обиды. Осталась только благодарность судьбе за то, что мне выпало жить и работать с таким человеком".

"Мы сделали вместе много прекрасного, – добавила актриса. – Мне очень жаль, что его больше нет – он был одним из выдающихся украинских режиссеров и гениальным оператором. Я была его музой, он любил меня. Моей маме Юра сразу очень понравился. Когда впервые пришел к нам в гости, сказала мне: "Лариса, если он сделает тебе предложение – не раздумывай ни секунды. Это благородный человек, необыкновенный. С ним ты будешь счастлива". А второй раз, когда он пришел, – действительно сделал предложение".

Михаил Саранчук – второй муж, в свое время – директор театра имени Леси Украинки, где актриса работает с 1964 года. Их брак длился около 30 лет, до смерти Саранчука в 2014 году.

Полное интервью с Ларисой Кадочниковой читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 20 июля.

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