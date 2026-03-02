'Голубка мира' Ирина Шейк появилась в вульгарном виде на светском событии и опозорилась на весь мир. Фото

На красной дорожке по случаю вручения премии SAG (Actor Awards) 2026 в Лос-Анджелесе, США, российская прокремлевская модель Ирина Шейк появилась в откровенном образе, который вызвал противоречивую реакцию в сети. 40-летняя модель выбрала платье с глубоким декольте и разрезом до бедра, из-за чего попала в списки хуже всего одетых гостей мероприятия по версии отдельных западных таблоидов.

Светское событие собрало ведущих актеров американского кино и телевидения. Что там забыла россиянка, которая с 2016 года нигде не снималась, – открытый вопрос. Описывать "роскошный" образ путинистки взялось британское медиа Daily Mail, однако в комментариях под новостью Шейк "разнесли" иностранцы.

Для выхода на красную дорожку россиянка выбрала черное безбретельное платье с глубоким декольте и высоким разрезом до бедра. Наряд обнажал значительную часть тела и подчеркивал силуэт модели. Образ она дополнила черными туфлями на каблуках и длинными перчатками выше локтя.

Волосы оставила распущенными, сделав ставку на классическую укладку, а макияж – с акцентом на ярко-красную помаду.

Однако вместо однозначного восторга выход модели вызвал противоречивую реакцию. В комментариях под новостью в источнике и в соцсети X пользователи писали:

"У нее ужасный стиль, и она так одевается уже несколько лет. Это действительно печально".

"Она не нашла другого богатого, известного мужчину, который бы был их прикрытием?"

"Она что-то сделала со своим лицом. Она даже не похожа на себя. А что это у нее на зубах на фотографии, где она улыбается?!"

"Почему она там?! Макияж ужасный".

"Ой, на втором фото губа добралась до носа".

"Это ужасный вид".

"Впечатляющее лицо, но кажется, что ее правый грудной имплант пытается мигрировать из ее тела!"

"Немного жутковато".

Издание Enstarz внесло Шейк в перечень хуже всего одетых знаменитостей мероприятия.

Появление Шейк на церемонии произошло на фоне недавней волны критики после ее участия в пресс-конференции перед Sanremo Music Festival в Италии.

Тогда модель отказалась отвечать на вопрос о войне РФ против Украины, заявив, что "не хочет говорить о политике" и приехала "праздновать любовь, музыку и единство". Ее слова вызвали резкую реакцию в сети, где пользователи отмечали, что война – это не политика, а гуманитарная трагедия.

Ранее модель также попадала под волну критики из-за использования буквы Z в соцсетях через несколько месяцев после начала полномашстабной войны. Публикацию она впоследствии удалила.

Кроме того, как отмечала украинская модель Кристи Пономар, Ирина Шейк гордится своим происхождением. "Z-патриотка" никогда не устает напоминать, что она from Russia (из России), хотя уже много лет живет в Америке.

Справка. Ирина Шейк родилась в Еманжелинске, РФ. Карьеру начала после победы в конкурсе "Мисс Челябинск 2004". С 2007 года сотрудничала с брендом Intimissim. С середины 2000-х годов работает в Европе и США.

Ранее OBOZ.UA писал, что на премии SAG 2026 почтили память звезды "Один дома" Кэтрин О'Хары. Вместо нее за наградой на сцену вышел комик и ее коллега по сериалу "Киностудия" Сет Роген, который довел до слез многих звезд в зале.

