"Голубка мира" Ирина Шейк появилась в вульгарном виде на светском событии и опозорилась на весь мир. Фото
На красной дорожке по случаю вручения премии SAG (Actor Awards) 2026 в Лос-Анджелесе, США, российская прокремлевская модель Ирина Шейк появилась в откровенном образе, который вызвал противоречивую реакцию в сети. 40-летняя модель выбрала платье с глубоким декольте и разрезом до бедра, из-за чего попала в списки хуже всего одетых гостей мероприятия по версии отдельных западных таблоидов.
Светское событие собрало ведущих актеров американского кино и телевидения. Что там забыла россиянка, которая с 2016 года нигде не снималась, – открытый вопрос. Описывать "роскошный" образ путинистки взялось британское медиа Daily Mail, однако в комментариях под новостью Шейк "разнесли" иностранцы.
Для выхода на красную дорожку россиянка выбрала черное безбретельное платье с глубоким декольте и высоким разрезом до бедра. Наряд обнажал значительную часть тела и подчеркивал силуэт модели. Образ она дополнила черными туфлями на каблуках и длинными перчатками выше локтя.
Волосы оставила распущенными, сделав ставку на классическую укладку, а макияж – с акцентом на ярко-красную помаду.
Однако вместо однозначного восторга выход модели вызвал противоречивую реакцию. В комментариях под новостью в источнике и в соцсети X пользователи писали:
- "У нее ужасный стиль, и она так одевается уже несколько лет. Это действительно печально".
- "Она не нашла другого богатого, известного мужчину, который бы был их прикрытием?"
- "Она что-то сделала со своим лицом. Она даже не похожа на себя. А что это у нее на зубах на фотографии, где она улыбается?!"
- "Почему она там?! Макияж ужасный".
- "Ой, на втором фото губа добралась до носа".
- "Это ужасный вид".
- "Впечатляющее лицо, но кажется, что ее правый грудной имплант пытается мигрировать из ее тела!"
- "Немного жутковато".
Издание Enstarz внесло Шейк в перечень хуже всего одетых знаменитостей мероприятия.
Появление Шейк на церемонии произошло на фоне недавней волны критики после ее участия в пресс-конференции перед Sanremo Music Festival в Италии.
Тогда модель отказалась отвечать на вопрос о войне РФ против Украины, заявив, что "не хочет говорить о политике" и приехала "праздновать любовь, музыку и единство". Ее слова вызвали резкую реакцию в сети, где пользователи отмечали, что война – это не политика, а гуманитарная трагедия.
Ранее модель также попадала под волну критики из-за использования буквы Z в соцсетях через несколько месяцев после начала полномашстабной войны. Публикацию она впоследствии удалила.
Кроме того, как отмечала украинская модель Кристи Пономар, Ирина Шейк гордится своим происхождением. "Z-патриотка" никогда не устает напоминать, что она from Russia (из России), хотя уже много лет живет в Америке.
Справка. Ирина Шейк родилась в Еманжелинске, РФ. Карьеру начала после победы в конкурсе "Мисс Челябинск 2004". С 2007 года сотрудничала с брендом Intimissim. С середины 2000-х годов работает в Европе и США.
