'Z-патриотку' Ирину Шейк разнесли в сети из-за отказа отвечать на вопрос о войне в Украине во время итальянского фестиваля

Российская модель Ирина Шейк нарвалась на резкую критику в сети после участия в пресс-конференции перед самым престижным музыкальным фестивалем Италии Санремо. Дело в том, что "Z-патриотка" проигнорировала вопрос журналиста о террористической войне, которую начала РФ против Украины, объяснив свою позицию нежеланием говорить "о политике".

Зато россиянка выдала ряд абстрактных фраз о том, что хочет наслаждаться на мероприятии "любовью, музыкой и единением". Об этом сообщает La Repubblica.

"Я не хочу говорить о политике, потому что я здесь, чтобы праздновать любовь, музыку и единство. Я здесь, чтобы принести много положительной энергии. Я думаю, что в мире происходит много вещей, и я счастлива быть с вами и видеть ваши улыбки. Но я не хочу вмешиваться в политические вопросы", – сказала модель.

Однако попытка Ирины Шейк замолчать тему войны обернулась для нее боком. Под соответствующим видео появилось много комментариев, в частности, от иностранцев, где люди осуждали равнодушие модели к террористическим поступкам ее страны.

"Война – это не политика. Война – это война. И каждый разумный человек, особенно публичный, должен иметь свое мнение. Мы не говорим о локальном конфликте, мы говорим о войне, российском вторжении, более масштабной войне в Европе. Войну, в которой есть российское зло и есть Украина, которая сегодня защищает также и Европу".

"Если твоя страна, Россия, разрушает другую страну, ты должна занять позицию. Ты не можешь игнорировать этот вопрос, будто ничего не происходит. Праздновать музыку не означает закрывать глаза на то, что происходит вокруг нас. Пока мы сидим в своих теплых и безопасных домах, в Украине люди ежедневно живут в страхе и боли. Война есть война".

"Перевод ее слов: "Мне безразлично, если кто-то умирает, страдает или живет в нечеловеческих условиях. Я здесь, чтобы развлекаться и зарабатывать деньги".

"Легко снять с себя ответственность и переложить ее на музыку, любовь, улыбки. Это просто трусость".

Однако игнорирование вопроса о войне со стороны Ирины Шейк не является слишком странным, ведь она неоднократно давала понять, что не осуждает деятельность Кремля. После 24 февраля 2022 года модель обнародовала в своих Instagram-stories фотографию салата, которую дополнила фразой "RussianZZ on Wednesday (русские в среду. – Ред.). Из-за решения использовать букву "Z", ставшую символом кровавой войны, она столкнулась с волной хейта, поэтому впоследствии удалила кадр.

Кроме того, как отмечала украинская модель Кристи Пономарь, Ирина Шейк гордится своим происхождением. "Z-патриотка" никогда не устает напоминать, что она from Russia (из России), хотя уже много лет живет в Америке.

