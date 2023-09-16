Генетика или тяжелый труд: 5 знаменитостей 50+, которым удалось сохранить идеальную фигуру

Не всегда красивая фигура означает, что повезло с генетикой. Чаще самодисциплина и грамотная забота о теле творят чудеса. К примеру, звездные красотки для того, чтобы держать себя в тонусе, ежегодно обследуются у врачей, тщательно продумывают питание и не ленятся много времени уделять спорту.

Для этих знаменитостей неважно, какая цифра в паспорте. Ценнее – самочувствие и отражение в зеркале. О том, какие звезды в 50+ имеют подтянутое тело, и что для этого делают – читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Хэлли Берри (57 лет)

Американская киноактриса Хэлли Берри в 41 год родила первого ребенка, а в 46 – второго. Сейчас ей 57, и у нее красивая спортивная фигура. В чем секрет? Знаменитость отказалась от жирной и сладкой пищи. В ее рационе есть фрукты и овощи, а еще достаточное количество белка. Также она не забывает о спорте: ежедневно имеет силовые нагрузки, кардиотренировки и занятия аэробикой.

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2. Дженнифер Лопес (54 года)

Американская актриса, певица и танцовщица Дженнифер Лопес не всегда соблюдает строгую диету. Может есть сладости и другую калорийную пищу. Она не боится, что это может ударить по фигуре. Почему? Ибо ежедневно по меньшей мере 3 часа занимается зумбой, силовыми нагрузками или фитнесом.

3. Дженнифер Энистон (54 года)

Американская актриса, продюсер и режиссер Дженнифер Энистон тренирует как гибкость тела, так и его силу и выносливость. В этом помогают йога, стретчинг, пилатес и бег. Рацион знаменитости состоит в основном из мяса, рыбы и свежих фруктов или овощей. Согласитесь, результат поразительный. Сейчас ее фигура более подтянута, чем в 20 лет.

4. Синди Кроуфорд (57 лет)

Американская супермодель, телеведущая и актриса Синди Кроуфорд убеждена, что держать тело в форме ей помогают капустные и овощные супы. Благодаря им она быстро чувствует сытость, но при этом легко сбрасывает лишний вес. Также Синди регулярно занимается йогой, бегом и силовыми тренировками высокой интенсивности. В выходные находит время на хайкинг (пеший туризм) и катание на велосипеде.

5. Николь Кидман (56 лет)

Австралийская актриса, певица и продюсер Николь Кидман в свои 56 продолжает оставаться такой же молодой и красивой, как и в начале своей кинокарьеры. Звезда считает, что тренажеры – это для мужчин, а поддерживать форму ей помогает ежедневное 30-минутное плавание и йога (утром и вечером). В питании актриса предпочитает эко-продукты и белок растительного происхождения. Кроме того, полностью отказалась от жирной пищи, соли и сахара.

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