ФСБ против украинской музыки: Роскомнадзор пытается удалить песню известной группы, солист которой служит в ВСУ

Вокалист группы "Хейтспич" Дмитрий Однороженко, который в прошлом году пополнил ряды Вооруженных Сил Украины, сообщил, что российская федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций хочет удалить со стриминговых сервисов композицию коллектива. В РФ пожаловались, что трек артистов якобы нарушает авторские права.

Об этом исполнитель рассказал в своих Instagram-stories. Однороженко обнародовал скриншот соответствующего сообщения от одного из ресурсов и коротко отметил: "День начинается с Роскомнадзора, который пытается удалить с музыкальных платформ песню".

Впоследствии вокалист коллектива "Хейтспич" поделился значительно более эмоциональным постом, где высказался об определенной абсурдности современного мира. Дмитрий Однороженко отметил, что после отражения вражеских атак вынужден тратить свое время, чтобы доказать, что Федеральная служба безопасности РФ не имеет никаких прав на его музыкальные работы.

"Ах*енно жить в мире, в котором всю ночь ты должен сбивать российские дроны, начиненные взрывчаткой, чтобы те не убили твоих сограждан, а просыпаясь, под кофе доказывать Apple или YouTube что ФСБ не имеют авторских прав на твою музыку. Буквально террористическое образование призывает удалить что-то, ссылаясь на международное право, и тебе надо что-то доказывать, или же наблюдать, как твоя музыка исчезает со стримингов", – написал артист.

Напомним, что Дмитрий Однороженко сообщил о своем решении мобилизоваться в марте 2025 года. Тогда певец обнародовал свое фото в военной форме, а вот раскрывать, где именно будет проходить службу не стал. На соответствующий вопрос подписчиков он отвечал: "Пошел сам, пошел именно сейчас, потому что наконец появилось место делать то, что хотел. Нет, не в медийку".

Позже в одном из интервью Однороженко сообщил, что проходит службу в 412-м полку беспилотных систем NEMESIS.

