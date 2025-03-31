'Уехал на каникулы': вокалист группы 'Хейтспич' Дмитрий Однороженко мобилизовался и показал фото в форме

Лидер панк-группы "Хейтспич" Дмитрий Однороженко пополнил ряды Вооруженных сил Украины. Пока артист решил не рассекречивать, в какой бригаде и на каком направлении будет проходить службу.

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Об этом исполнитель сообщил на официальной странице музыкального коллектива в Instagram. Он также поделился фотографией, где предстал перед камерой в военной форме.

"Друзья, уехал на каникулы, когда вернусь не знаю, редко буду на связи. По возможности обещаю делать музыку и не только. В этом году у нас должны получиться очень интересные вещи. Со мной или без, это уже не так важно. No pasarán!" – написал вокалист группы "Хейтспич".

Кстати, выражение "no pasarán", которое использовал артист в своем сообщении, имеет символическое значение. В переводе с испанского фраза означает "они не пройдут". Эти слова являются политическим лозунгом, выражающим непреклонное намерение защищать свою позицию, которую использовали генералы и солдаты во время войн.

Позже в комментариях Дмитрий Однороженко отметил, что принял решение мобилизоваться самостоятельно. Он решил акцентировать внимание на этом, чтобы избежать спекуляций.

"Пошел сам, пошел именно сейчас, потому что наконец-то появилось место делать то, что хотел. Нет, не в медийку. Мог никуда не идти играть в компьютер и делает музыку, концерты все это. Но так мы с вами далеко не поедем", – заметил исполнитель.

Группа "Хейтспич" была основана в апреле 2022 года после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Коллектив создали два музыканта Дмитрий Однороженко и Алекс Ефимов. Они создают композиции в стиле пост-панк, где раскрывают важные социальные и политические темы.

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